実業家の「ホリエモン」こと堀江貴文氏が２３日放送のフジテレビ系特番「ホンネ喫茶＠永田町」（午後７時）に出演。共演の日本保守党・北村晴男参院議員の発言にブチギレる一幕があった。

この日、外国人受け入れ数を規制するか否かの議論になり、司会の加藤浩次が「なんで、（外国人受け入れの）ルールがここまで曖昧だったのか？」と聞くと「移民法とか言うと、選挙受からないからね」と言い切って、スタジオをザワつかせた堀江氏。

ここで北村氏が「ルールを作るにあたって前提として考えないといけない。移民を入れるのは経済合理性でめちゃくちゃマイナスなんです」と話し出すと、２０１６年のオランダでの調査で欧米系移民と非欧米系移民が一生涯で国にとって経済的にプラスかマイナスかを検討したところ、人種によって差が出たという結果を披露。「質のいい人、日本語も勉強するし、日本の文化も勉強するし、一生懸命働く人に絞っていかなかったら日本は壊れる」と私見を続けた。

ここで加藤が「国籍で絞るということですか？」と聞くと堀江氏も「めちゃくちゃ差別主義じゃないですか」と北村氏の意見に疑問を呈した。

北村氏が「その考え方が間違ってる。差別か区別かってのは具体的な事実に基づいて検討しなきゃダメなんです」と反論すると、堀江氏は「僕、ちょっとね。北村先生の思想で嫌だなあと思うのは、アフリカ系がすっごいマイナスになるとか。それはただの決めつけだろうと思う」とバッサリ。「アフリカ系だって、優秀な方はもちろんいらっしゃるし…」と言いかけたところで北村氏が「そんなことは決まってるんですよ」と言うと、机をドンと叩いて「決まってねえよ！」と一喝。

北村氏がさらに「個々に寄って決まってるのは当たり前のことで」と付け加えても「決まってねえよ。それは差別主義だよ。最低の考え方だよ」と聞く耳を持たずに言い切った。