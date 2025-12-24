ÇÈÎÜ¤È¹â¿ù¿¿Ãè¤Î·ëº§¤ò¡È´°Á´ÅªÃæ¡É¡ª²áµî¤Ë¤âÂ¿¿ô¡¢ÍÌ¾Àê¤¤»Õ¤Î¡ÖÄ»È©Î©¤Ä¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÊÍ½¸À
¡¡¿Íµ¤ÇÐÍ¥Æ±»Î¤ÎÅÅ·â·ëº§¤Ë¡¢ÎóÅç¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£12·î23Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÈÎÜ¤È¹â¿ù¿¿Ãè¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÈÎÜ¤ÏË¹»Ò¤È¥Þ¥¹¥¯¤Ç¡È´°Á´ËÉÈ÷¡É¡ÄÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Î¹ë²ÚÂÇ¤Á¾å¤²»²²Ã¼Ô
À±¤Ò¤È¤ß¤ÎÀê¤¤¤¬¡È´°Á´ÅªÃæ¡É
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ô¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡£»ä¤´¤È¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ»ä¤¿¤Á¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¤ÈÇÈÎÜ¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÅê¹Æ¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢10Ç¯Á°¤Ëºä¸ý·òÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÁÐÊý¤Î»öÌ³½ê¤Ï¡ÈÍ§¿Í¤Î°ì¿Í¡É¤È¸òºÝ´Ø·¸¤òÈÝÄê¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Îã·Æ£²í¹°¤µ¤ó¤È¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ï»öÌ³½ê¤¬¡È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏËÜ¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ã·Æ£¤µ¤ó¤È¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ã·Æ£¤È¤ÎÇ®°¦¤«¤é6Ç¯¡¢¹â¿ù¤È¤Î·ëº§¤Ç»äÀ¸³è¤â½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÍÍ»Ò¤ÎÇÈÎÜ¡£¼Â¤Ï¡¢Èà½÷¤Î·ëº§¤ò¾ÜºÙ¤Ë¡ÈÅªÃæ¡É¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ö2021Ç¯6·î¡¢ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Öà½÷¤Î·ì¶Ú¤ò°ú¤¯¤È¤¤¤¦Å·À±½Ñ»Õ¤ÎÀ±¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢Èà½÷¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À±¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È2023Ç¯¡¢2024Ç¯¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¤È2025Ç¯¤Ë·ëº§¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡É¡È2ºÐ¾å¡¦4ºÐ¾å¡¦6ºÐ¾å¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¤¬¶ö¿ô¤ÇÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¥À¥á¡É¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤È¹â¿ù¤µ¤ó¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¶¦±é¤·¤¿¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¡Ù¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯Îð¤Ï¹â¿ù¤µ¤ó¤¬ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Î5ºÐ²¼¤Ç´ñ¿ô¤Îº¹¡£¤³¤ì¤¬¡È´°Á´ÅªÃæ¡É¤À¤È¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
²áµî¤Ë¤â·ëº§¤ÎÀê¤¤¤¬¡ÈÅªÃæ¡É
¡¡À¤´Ö¤«¤é¤Ï¡ÖÎ¢¾ðÊó¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤«¡×¡Ö¸«ÊÖ¤¹¤È¾ðÊóÎÌ¥¨¥°¤¹¤®¤ÆÄ»È©Î©¤Ä¥ì¥Ù¥ë¡Ä¡×¡Ö2021Ç¯¤ÎÍ½¸À¤¬2025Ç¯¤Ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤È¤«À¨¤¹¤®¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ±¤µ¤ó¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤â¡ØÀê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ç·ÝÇ½¿Í¤Ø¤ÎÀê¤¤¤ò¡ÈÅªÃæ¡É¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯4·î¤Ë¹À¥¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡È30ºÐ¤Ç¡Ê·ëº§¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡ËÁê¼ê¤È½Ð²ñ¤¦¡É¤ÈÍ½¸À¡£¹À¥¤µ¤ó¤ÏSUPER EIGHT¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¤µ¤ó¤È¤Î¸òºÝ¤¬Ä¹¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤ºÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¤Ëº£ÅÙ¤ÏÀÖÀ¾¿Î¤µ¤ó¤È¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯6·î¤ËÂçËã½ê»ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿±Ê»³°¼ÅÍ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¡È°ìÈÖ¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤¬½÷±¿¡£½÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿Ì¿¤¬¥Þ¥¸¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆÁª¤Ö½÷¤Î¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡£Áª¤Ö½÷¤Î¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºÛÈ½¤ÎÀ±¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡É¤ÈÃé¹ð¡£±Ê»³¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¼ÂºÝ¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¤ÏµµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Èº£Ç¯¤Î6¡¢7¡¢8·î¤¬Å¾µ¡¡¢ÊÑ²½¤È¸À¤¦¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡£¡Ø¤¨¤Ã!?¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤ê¡¢¡Ø¤¦¤ï¤Ã¥Þ¥¸¤«!?¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¡É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯8·î¡¢KAT-TUN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ãæ´ÝÍº°ì¤µ¤ó¤Î¡È½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤Î¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¡É¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢Ãæ´Ý¤µ¤ó¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤â¤Ï¤äÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¡ÈÅªÃæ¡É¤µ¤»¤Æ¤¯¤ëÀ±¤Ò¤È¤ß¡£ÇÈÎÜ¤È¹â¿ù¤Î¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¤â¤¦¤ª¸«ÄÌ¤·!?