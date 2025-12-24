小泉進次郎、大宮駐屯地のカレー食べる 味は？「横須賀海軍カレーに負けず劣らず」
小泉進次郎防衛大臣が23日、自身のXを更新し、大宮駐屯地で食べたカレーを紹介した。
【写真】めっちゃ美味そう！小泉進次郎が食べた大宮駐屯地のカレー
定期的に食事の写真を投稿しており、今回は「大宮駐屯地のカレー。美味しく頂きました（横須賀海軍カレーに負けず劣らず…）」と写真を投稿。
シンプルなカレーと牛乳、サラダなどの写真を投稿すると、ネット上では「場所によって作り方違うのかしら？」「久しぶりの進次郎先生のメシ画像だ。他所さんの食堂見るの好きだったりする」「遊び心で全てのカレーを食べた防衛大臣になって欲しいな」「爪楊枝乗りすぎじゃね？笑」などの声が出ている。
小泉氏は先日、自身のXにて投稿したカップ麺を食べるオフショットが大反響。話題となった投稿は、写真付きで「参議院予算委員会の合間の昼休み、今日は要望一件を受けた後、「よこすか海軍カレーラーメン」を…。午後も予算委員会は続きます」と報告。うまく割れなかった“割り箸”でご当地カップ麺、おにぎりを食べる姿が話題となった。
