¡¡24Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬Â³¿¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ200±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²ËÆþ¤ê¤Ç³¤³°Åê»ñ²È¤Î»²²Ã¤¬¸Â¤é¤ì¤ÆÍÍ»Ò¸«¥à¡¼¥É¤¬¶¯¤¯¡¢¶¹¤¤ÃÍÉý¤Ç¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ68±ß55Á¬¹â¤Î5Ëü0481±ß42Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï8.34¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3414.91¡£
¡¡Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î°ì³Ñ¤¬Çã¤ï¤ì¡¢Áê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÇã¤¤¿Ê¤á¤ë¼è°úºàÎÁ¤ÏË³¤·¤¯¡¢¸ÂÄêÅª¤ÊÃÍÆ°¤¤À¤Ã¤¿¡£