ÃæÀîæÆ»Ò¡¡¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤È¤â¤ß¤Î¤¡×ÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Êó¹ð¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²æ¤¬»Ò¤¿¤Á¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡9·î30Æü¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿ÃæÀî¡£¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¡ÁÐ»Ò¤È½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¡¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤È¤â¤ß¤Î¤¡ª¡×¤È¥µ¥ó¥¿¤È¤â¤ß¤ÎÌÚ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÊì»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉÔÆó²È¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤Î¥Û¡¼¥ë¤È¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼Í½Ìó¤Ç¤¤¿¤è¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤ó¤Ê¤´¤Á¤½¤¦¿©¤Ù¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤à¤Á¤à¤Á¤à¤Ã¤Á¤êÁÐ»Ò¤È½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤òÂçÀÚ¤Ë³ú¤ßÄù¤á¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃæÀî¡£¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¥à¥Á¥à¥Á¿Ê²½¤È¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¾¡¼ê¤Ë¥â¥Ò¥«¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡¡Äï¤¯¤ó¤Ï¤Þ¤Ä¤²Ä¹¤¤¤Û¤Ã¤Ú¤ª¤â¤Á¡ª¤Ê¿Ê²½¡×¤È²æ¤¬»Ò¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤¤¤¹¤¡ª¤º¡¼¤Ã¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡ª¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌë¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤È¤É¤±¤ë¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò¤È¤á¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ë¤é¤·¤¤¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£