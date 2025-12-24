航空機の墜落現場に派遣された救急隊＝22日、米テキサス州ガルベストン/KTRK

（CNN）医療患者を乗せたメキシコ海軍の航空機が米テキサス州のガルベストン湾に墜落した事故で、6人目の死亡が確認された。メキシコ海軍が明らかにした。生存者は2人にとどまり、死亡者の中には2歳の子どもが含まれている。

行方不明となっていた最後の1人の遺体は23日、濃霧に覆われた湾内で捜索を続けていた捜索救助隊によって発見されたという。

海軍によると、航空機には計8人が搭乗しており、内訳は海軍の乗員4人と民間人4人だった。同機はやけどの治療を受ける患者を搬送していたと、ガルベストン郡のジミー・フレン保安官がCNN提携局KPRCに語った。

22日に救助された2人は容体が安定しているという。女性1人は、救助隊が到着する前に水中に入った地元の男性によって機体の残骸から救出された。この男性は航空機事故の経験があり、とっさの判断で行動したという。

メキシコのシェインバウム大統領は23日の記者会見で、乗客や海軍関係者の遺族に哀悼の意を表した。政府として墜落原因を調査するとした上で、航空機との通信が失われた時間が約10分あったと明らかにした。

今回の事故は、年初に起きた別の航空機事故との共通点も指摘されている。治療のため米国に向かっていた子どもを含むメキシコ人6人を乗せた医療用航空機が、離陸直後に米フィラデルフィアの住宅地に墜落し、炎上。搭乗者全員が死亡したほか、周辺の住宅や車両も巻き込まれていた。

航空機事故の生存者、残骸から女性を救出

ヨットの船長で、幼少期に航空機事故を経験したスカイ・デッカーさんはCNNの取材に対し、ダイバーが現場に到着するのを待たずに、残骸に閉じ込められていた女性を救出するため水中に飛び込んだと語った。

デッカーさんは「誰もがダイバーの到着を待っていた。でも、もし機内に生きている女性がいるなら、長くはもたないと思った。そこから救出することが重要だった」と振り返る。

デッカーさんは、機体の天井から数センチの空間にできた空気の層で呼吸しながら生き延びていた女性を見つけたという。「あの残骸の中に生きている人がいるなんて、信じられなかった」

デッカーさんは、すでに死亡していた男性1人の遺体も残骸の中から引き揚げたという。母親がメキシコ出身のデッカーさんは、当初、現場でスペイン語を話して女性を落ち着かせることができた唯一の人物だったという。

今回墜落した航空機は小型の双発ターボ機で、メキシコ・ユカタン州を出発し、ガルベストンの空港に向かっていた。航空情報サイト「フライトレーダー24」のデータで分かった。

メキシコ海軍によると、同機は重度のやけどを負った子どもをガルベストンの小児病院へ緊急搬送する非営利団体と連携した医療活動に従事していた。海軍がX（旧ツイッター）で公表した声明では、ガルベストンへの進入中に「インシデント」が発生したとしているが、詳しい説明はなかった。

NTSBが調査を開始

米国家運輸安全委員会（NTSB）は、今回の墜落事故について調査を開始した。

NTSBの広報担当者はCNNの取材に対し、最初の段階としてガルベストン湾から機体を回収すると説明した。完了までに1週間以上かかる可能性があるという。

調査は、操縦士、機体、運航環境の3点に焦点を当てる。調査の過程で、航空管制との交信記録や整備記録、飛行追跡データなどの情報を収集する。

広報担当者によると、事故発生から30日以内に予備報告書を公表する予定だ。