¡¡¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤³¤ÈÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬¤¤Î¤¦Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£78ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¸Á°¤ÎÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤¤Î¤¦¡¢¥¬¥ó¤Î¤¿¤á78ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡×¤³¤ÈÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¡£1947Ç¯¡¢ÆÁÅç¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èøºê¤µ¤ó¤Ï¥×¥íÌîµåÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ØÅê¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ØÅ¾¿È¤·¡¢¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë94¾¡¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¸ù¤µ¤óÃæÅè¾ï¹¬¤µ¤ó¤é¤ÈÆüËÜÃË»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¸£°ú¤·¡ÖAON»þÂå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ã¼ê°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¥´¥ë¥Õ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤òÀßÎ©¡£º£¥·¡¼¥º¥óÇ¯´Ö½÷²¦¤Îº´µ×´Ö¼ëè½Áª¼ê¤é¤ò»ØÆ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢¸åÆü¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë