¸òÄÌ»ö¸Î¤äºÒ³²¤Ç¿ÆË´¤¯¤·¤¿°ä»ù¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡JA¶¦ºÑÏ¢ÀÐÀî¡¡¿Þ½ñ¥«ー¥ÉÂ£¤ë
¸òÄÌ»ö¸Î¤äºÒ³²¤Ç¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿ÀÐÀî¸©Æâ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JA¶¦ºÑÏ¢ÀÐÀî¤Ç¤Ï¡¢ÁÈ¹ç°÷¤Î²ÈÂ²¤Ç¡¢¿Æ¤ò¸òÄÌ»ö¸Î¤äºÒ³²¤ÇË´¤¯¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¿Þ½ñ¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿2¿Í¤ò´Þ¤á¤¿¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¹ç¤ï¤»¤Æ16¿Í¤Ç¡¢24Æü¤ÏÀ¾Àî°ìÏº²ñÄ¹¤¬¡¢ÂåÉ½¼Ô¤Ë¿Þ½ñ¥«ー¥É¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JA¶¦ºÑÏ¢ÀÐÀî¸©ËÜÉô¡¦À¾Àî °ìÏº ²ñÄ¹¡§
¡Ö¤ï¤º¤«¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼ñÌ£¤Ê¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï47Ç¯´ÖÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù591¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆüÂ£¤é¤ì¤¿¿Þ½ñ¥«ー¥É¤Ï¤³¤Î¸å¡¢½ç¼¡¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£