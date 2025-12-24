¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¥Ý¥¹¥¿ー¸ø³«¡¢¥ê¥ó¥°ÉôÊ¬¤ËÌ©¤«¤Ê¥Ò¥ó¥È
¡ÊMCU¡Ë¤Î¥¯¥í¥¹¥ªー¥ÐーÄ¶Âçºî¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤è¤ê¡¢½é¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥Ý¥¹¥¿ー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡ÙºîÉÊ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡ÖA¡×¥Þー¥¯¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¿·¤¿¤Ê¤ë¥ô¥£¥é¥ó¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÉÔµ¤Ì£¤ÊÎÐ¿§¤¬¥í¥´ÆâÉô¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ²ñ¡¦¿À¡¦¿³È½¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£¡È¿³È½¤ÎÆü¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÉûÂê¡Ø¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤ÈÄ¾·ë¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£
Ãæ±û¤Ë¤Ï¡ÖDOOMSDAY DECEMBER 2026¡Ê¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤ 12·î 2026Ç¯¡Ë¡×¤È¤Î¤ß¡¢Îä¤¿¤¯Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢³°±ï¤Î¥ê¥ó¥°ÉôÊ¬¡£³ÈÂç¤·¤Æ¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¥ëー¥óÊ¸»ú¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊC¡Ë2025 MARVEL.
¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥à¤ÏÅ·ºÍÅª¤ÊÆ¬Ç¾¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤È¡¢¡ÖËâ½Ñ¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò¶Ë¤á¤¿µ©Í¤ÊÂ¸ºß¡£¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¶þ»Ø¤ÎÅ·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¶Ã°ÛÅª¤ÊËâÎÏ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥Ý¥¹¥¿ー¤Î¥ëー¥óÊ¸»ú¤Ï¡¢¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥à¤Î¿ÍÃÒ¤òÄ¶¤¨¤¿Ç½ÎÏ¤òÁá¤¯¤âÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¸½ºß¤ÎMCU¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥à¤Îµ»½ÑÌÌ¤ËÂÐ¹³ºö¤òÂÇ¤Æ¤½¤¦¤Ê¥Òー¥íー¤Ï¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥êー¥É¡¦¥ê¥Á¥ãー¥º¡¢¥Ï¥ë¥¯¡¿¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥Ð¥Êー¡£¼ã¼êÀª¤«¤é¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡¿¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñー¥«ー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¡¿¥·¥å¥ê¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ïー¥È¡¿¥ê¥ê¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡£Ëâ½Ñ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¥É¥¯¥¿ー¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¢¥¦¥©¥ó¡¢¥¢¥¬¥µ¡¦¥Ïー¥¯¥Í¥¹¡¢¥Ó¥êー¡¦¥Þ¥¥·¥â¥Õ¡¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥«¥×¥é¥ó¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡Ê¤è¤ß¤¬¤¨¤ì¡¢¥ï¥ó¥À¡ª¡Ë¡£
¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥à¤Ï¡¢¥é¥È¥ô¥§¥ê¥¢¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍýÁÛ¶¿¤òÃÛ¤¯·¯¼ç¡£¹ñÌ±¤Ï¥É¥¥ー¥à¤ò·É°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Òー¥íー¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¥ô¥£¥é¥ó¡×¤È¡¢¥¸¥çー¡¦¥ë¥Ã¥½´ÆÆÄ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡£(C) 2025 MARVEL.
±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡¿¥È¥Ëー¡¦¥¹¥¿ー¥¯Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥í¥Ðー¥È¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¡£Å·ºÍÈ¯ÌÀ²ÈÌò¤òÌ³¤á¤¿¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏËâ½Ñ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿µæ¶Ë¤Î¥ô¥£¥é¥ó¤È¤·¤ÆÅÅ·âÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï2026Ç¯12·î18Æü¡¢ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£