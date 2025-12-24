¿·º§¤Î¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢É×¤È¤Î¤ªÂ·¤¤¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¹¬¤»¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/24¡Û¸µAKB48¤Î²ÃÆ£ÎèÆà¤¬12·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÃå¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¤Ï¡¢·ëº§½Ë¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢ÊÁ¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²Ä°¦¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢É×¤È¿§°ã¤¤¤Î¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÃåÍÑ¤·¡¢°¦¸¤¤â°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹¬¤»¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÃÆ£¤Ï¡¢8·î8Æü¤Ë¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
