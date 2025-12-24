日向坂46、16thシングル「クリフハンガー」ジャケ写5種解禁 五期生・大野愛実がセンター
【モデルプレス＝2025/12/24】1月28日に発売される日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」のジャケットアートワークが公開された。
今作のジャケットアートワークのテーマは「光が差す方へ」。暗闇の中で、季節感あふれるコートやニットをまとったメンバーが、空から舞い落ちる雪とともに発光する様を切り取ることで、“どんなヤなことがあっても日向坂46はわたしたちをいつも笑顔にしてくれる”という想いが込められている。
また、先日公開となった朝焼けをバックに撮影したアーティスト写真は、”光が差す方へ向かった先”を表現しており、ジャケットとアーティスト写真でひとつのストーリーになっている。日向坂46は2025年、一期生が全員卒業し、二期生〜五期生の新生・日向坂46として始動。新たな風を武器に、グループがこれから更にどのように力をつけて成長していくのか。（modelpress編集部）
日向坂46 16thシングル「クリフハンガー」
発売日：2026年1月28日（水）
【Blu-ray付き】
初回仕様限定盤TYPE-A
初回仕様限定盤TYPE-B
初回仕様限定盤TYPE-C
初回仕様限定盤TYPE-D
※初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入・メンバー生写真（各TYPE別28種より1枚ランダム封入）
【通常盤／CDのみ】
通常盤
