無免許運転騒動後に覚悟の決断…韓国の“神童”歌手（18）、来年2月に海兵隊入隊へ

韓国で“国民の孫”と称される歌手のチョン・ドンウォン（18歳）が、海兵隊に志願入隊することが明らかになった。

12月24日、音楽関係者によると、チョン・ドンウォンは来年2月の高校卒業後、同月23日に海兵隊に志願入隊する予定だという。

チョン・ドンウォンは以前から海兵隊への入隊を希望しており、海兵隊出身の歌手オ・ジョンヒョクに直接会って助言を受けたこともある。

今年6月には、自身のYouTubeチャンネルを通じて兵役判定検査の通知書を受け取ったことを明かし、オ・ジョンヒョクに「僕も行きたくて相談しようと思った。いろいろ聞きたい」と語るなど、入隊への積極的な姿勢を見せていた。

（写真提供＝OSEN）チョン・ドンウォン

海兵隊捜索隊への配属を希望していると明かしたチョン・ドンウォンは「男に生まれたからには堂々と軍隊に行きたい。祖父も父も厳しい部隊で兵役を務めた。父は第707特殊任務団出身で、いつも軍隊の話をしていた。その影響で僕も軍隊に行ったら格好良く行ってきたいと思っていた」と自身の信念を明らかにした。

また、海兵隊のグッズはもちろん、軍歌まで完璧に覚えた彼の姿にオ・ジョンヒョクが感嘆する場面もあった。

なお、チョン・ドンウォンは未成年時代に無免許運転をした容疑で捜査を受けていたが、今年11月に検察から起訴猶予処分を受けた。「兵役を機に騒動を整理し、自粛時間にしようとしているのではないか」との見方も出ているなか、自身の願いやファンとの約束どおり海兵隊に入隊し、来年2月より海兵隊員としての生活を送る予定だ。

（記事提供＝OSEN）