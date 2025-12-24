「今日好き」りんか「足細く見える」黒タイツ姿でダンス披露「スタイル良すぎ」「大人っぽい」の声
【モデルプレス＝2025/12/24】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが12月22日、自身のInstagramを更新。ダンス姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真「今日好き」20歳美女「足細く見える」美脚透ける黒タイツ姿
りんかは「黒タイツ履くと足細く見える」とつづり、動画を投稿。赤いショートコートに透け感のある黒タイツを合わせたスタイルで踊る姿を披露した。
この投稿に「赤が似合う」「スタイル良すぎ」「大人っぽい」「笑顔が可愛い」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。りんかは「カンヌン編」で植野花道とカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真「今日好き」20歳美女「足細く見える」美脚透ける黒タイツ姿
◆りんか、ダンスで美脚披露
りんかは「黒タイツ履くと足細く見える」とつづり、動画を投稿。赤いショートコートに透け感のある黒タイツを合わせたスタイルで踊る姿を披露した。
◆りんかの投稿に反響
この投稿に「赤が似合う」「スタイル良すぎ」「大人っぽい」「笑顔が可愛い」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。りんかは「カンヌン編」で植野花道とカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】