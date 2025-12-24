親友の晴れ舞台で“男泣き”…『梨泰院クラス』アン・ボヒョン、キム・ウビン♡シン・ミナ結婚式で見せた20年の友情

俳優のアン・ボヒョンが、親友キム・ウビンの結婚式で涙をぬぐう姿が捉えられ、深い感動を呼んでいる。

単なる参列者としての涙ではなく、20年近くにわたって続いてきた2人の友情がにじみ出た瞬間だとして、多くの共感を集めている。

最近、韓国のオンライン上では「キム・ウビン＆シン・ミナの結婚式でアン・ボヒョンの態度が話題に」というタイトルの動画が拡散した。映像の中でアン・ボヒョンは、10年に及ぶ公開恋愛を経て夫婦となったキム・ウビンとシン・ミナの姿を見つめながら、眼鏡を外し、静かに目元をぬぐっていた。前列の参列者たちが明るく笑顔を見せる中で、胸を詰まらせた彼の表情は、より一層強い印象を残している。

アン・ボヒョンの涙の背景には、キム・ウビンとの特別な縁がある。2人は10代の頃、アン・ボヒョンが19歳、キム・ウビンが18歳だった時に、ある大学のモデル学科体験プログラムで出会い、同じ学科の先輩・後輩として友情を育んできた。その後、キム・ウビンが先にモデルから俳優へと転向して道を切り開き、アン・ボヒョンも彼の背中を追うように俳優の夢を抱いてソウルへ上京したという。

アン・ボヒョンはこれまで複数のバラエティ番組で、「人生で最も大切な人はキム・ウビンだ」と語るほど、彼への深い信頼を明かしてきた。兵役入隊中、唯一面会に訪れてくれた友人もキム・ウビンだったといい、「いつも良いエネルギーをもらっている」と感謝の言葉を口にしたこともある。

特に、キム・ウビンが2017年に上咽頭がんと診断され、厳しい闘病生活を送っていた時期には、アン・ボヒョンがそばで静かに友人を支え続けていた。過去に出演したバラエティ番組『ラジオスター』でも、「数日前まで闘病中のウビンと電話した。久しぶりに声を聞いて涙が出た」「番組に出ると言ったら、とても喜んでくれた」と語り、変わらぬ友情を伝えていた。

そんな友人が長い闘病を乗り越えて成功裏に復帰し、長年愛してきた恋人シン・ミナとついに夫婦となる瞬間。ネットユーザーからは、「涙が出ないわけがない」「がん闘病を間近で見守ってきた人なら、なおさら胸に迫るはず」「青春を共に耐え抜いた友の新たな出発なのだから当然だ」といった共感の声が相次いだ。アン・ボヒョンの涙は、単なる感動ではなく、苦しい時間を共に乗り越えてきた仲間であり友人としての深い思いが込められた場面だという受け止め方が広がっている。

さらに注目を集めているのは、2人が現在、同じ所属事務所の仲間となった点だ。アン・ボヒョンは今年4月、キム・ウビンとシン・ミナが所属するAMエンターテインメントと専属契約を締結。所属事務所は「アン・ボヒョンの力量と魅力を存分に発揮できるよう、全面的に支援していく」とコメントし、ファンからは「20年の友情が“同じ釜の飯を食う”縁へとつながった」と歓迎の声が上がった。

青春時代から共に夢を育み、苦しい時間もそばで支え合ってきた友人。そんなキム・ウビンの新たな出発を前にアン・ボヒョンが流した涙は、単なる参列者としての感動ではなく、20年に及ぶ友情の深さが輝いた瞬間として、長く記憶に残るだろう。

なお、キム・ウビンとシン・ミナは12月20日、ソウルの新羅ホテルで非公開の結婚式を挙げ、夫婦の縁を結んだ。2人はキム・ウビンの闘病期間を共に乗り越えながら愛を育み、結婚に先立っては社会的弱者のための寄付を行うなど、温かな思いを形にしている。

◇アン・ボヒョン プロフィール

1988年5月16日生まれ。韓国・釜山（プサン）出身。2007年にモデル活動をスタート。2014年に演技の世界に足を踏み入れ、2016年に日本でも人気を集めたドラマ『太陽の末裔』（KBS2）に出演して注目を集めた。中学・高校とアマチュアボクシング選手として活躍し、釜山の代表選手として全国大会を制したことも。2020年、ドラマ『梨泰院クラス』で見せた見事な悪役っぷりで一躍注目を浴びる。

◇キム・ウビン プロフィール

1989年7月16日生まれ。韓国・ソウル出身。身長188cm。2008年からファッションモデルとして活躍し、2011年にドラマ『ホワイトクリスマス』を通じて本格的に俳優デビュー。『紳士の品格』『相続者たち』、映画『技術者たち』といった多彩な映像作品に出演した。その後、2017年に上咽頭がんの診断を受けて活動を中断。闘病生活の末に2020年から芸能界に復帰している。2022年にはドラマ『私たちのブルース』、映画『宇宙＋人』に出演。2015年7月に女優シン・ミナとの交際を認め、2025年12月に結婚した。