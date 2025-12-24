「ラヴ上等」きぃーちゃん（鈴木綺麗）“花嫁修業”の手作り一汁三菜披露「盛り付けも器も完璧」と反響
【モデルプレス＝2025/12/24】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演しているきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が12月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露した。
【写真】「ラヴ上等」出演ギャル「盛り付けも器も完璧」おひたしなど並んだ一汁三菜披露
きぃーちゃんは「花嫁修業しました レシピ見ないでやらされた 完璧です」とコメント。じゃがいもなど野菜と肉が煮込まれた料理、ほうれん草のおひたし、味噌汁などの一汁三菜がトレーに並べられた手料理を公開した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「家庭の味」「ホッとする」「盛り付けも器も完璧」「料理上手」などと反響が寄せられている。
鈴木は、雑誌「egg（エッグ）」（エイチジェイ）の専属モデルとして活躍し、「TGC teen」などのファッションショーに多数出演。モデルとしての活動に加えて「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）や「マツコの知らない世界」（TBS系）に出演するなど、活動の幅を広げてきた。現在は高校のメイク講師として、生徒にメイクの基礎などを指導している。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ラヴ上等」出演ギャル「盛り付けも器も完璧」おひたしなど並んだ一汁三菜披露
◆きぃーちゃん、手料理公開
きぃーちゃんは「花嫁修業しました レシピ見ないでやらされた 完璧です」とコメント。じゃがいもなど野菜と肉が煮込まれた料理、ほうれん草のおひたし、味噌汁などの一汁三菜がトレーに並べられた手料理を公開した。
◆きぃーちゃんの手料理に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「家庭の味」「ホッとする」「盛り付けも器も完璧」「料理上手」などと反響が寄せられている。
鈴木は、雑誌「egg（エッグ）」（エイチジェイ）の専属モデルとして活躍し、「TGC teen」などのファッションショーに多数出演。モデルとしての活動に加えて「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）や「マツコの知らない世界」（TBS系）に出演するなど、活動の幅を広げてきた。現在は高校のメイク講師として、生徒にメイクの基礎などを指導している。
◆Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】