「人生が変わるレベルで感動」インドアな日常と“あかぬけ”の習慣--キャバ嬢・しゅうが語る、自然体で輝き続ける方法
【モデルプレス＝2025/12/23】キャバクラ「Club蓮 上野」で活躍するキャバ嬢・しゅう。インドアな生活、ゲームとYouTubeで過ごす休日、そして歯・肌・睡眠に向き合う“あかぬけ習慣”。加えて、会話術やこだわりの美容法、収集癖まで。自然体で輝きを磨く彼女の日常に迫った。【インタビュー全2回の2回目】
しゅう：基本的に家から出ないですね。外出するのは誘われた時くらいです。大体寝ているか、友達とAPEX（ゲーム）をしてるかくらい。あとはYouTubeもよく観ますね。最近は、暴露系の“コレコレ”さんや、APEXの配信をしている“あかめいん”さんを観ることが多いです。
― 基本的にはインドアなんですね。
しゅう：そうですね。でも夏になったらザリガニとかカブトムシ捕まえに出かけたりします。中学生の頃からずっとやっているんですけど、最近はあまりザリガニがいないんですよね。今やったら多分楽しいと思います。誘えば一緒に行ってくれる子もいますし。
― そうなんですね（笑）。ちなみに料理とかはされますか？
しゅう：自炊は結構します。最近は出汁からおでんを作りました。煮込む系が好きで、食卓は茶色いですね（笑）。
― 読者の中にはしゅうさんのようにあかぬけたいと思っている方も多いと思います。今の輝くしゅうさんになるまでに取り入れてきた「あかぬけた方法トップ3」を教えてください。
「あかぬけた方法トップ3」
1．歯を綺麗に
2．皮膚科で肌ケア
3．睡眠をしっかり取る
一番はやっぱり歯ですね。私は歯がめっちゃコンプレックスだったんです。お客様に「歯は気にした方がいい」って言われて、全部セラミックに変えました。仕事柄、話すことも多いし、人生が変わるレベルで感動しました。セラミックにしなくても、歯列矯正やホワイトニングはやった方がいいと思います。
2つ目は肌ケアですね。あまり肌荒れしない体質だったんですけど、急に肌が荒れるようになったことがあって。その時は皮膚科に行って、塗り薬をもらったんですけど、それでめっちゃ肌が綺麗になりました。肌荒れとかはプロに任せちゃうのが一番いいと思いますね。
最後は睡眠です。ストレスが溜まってイライラする時は、寝るのが一番だと思います。私は1日8時間、絶対寝るようにしています。たくさん寝ないと疲れも取れないし、肌にもよくないので。簡単にできることなので、まずはストレスが溜まったら寝ることが大切。
いつもとメイクは変わらないんですが、眉毛は濃くならないように薄く書いています。あとはシャドウはオレンジっぽい色味を使っています。カラコンもずっと同じのを使っています。本当にずっとメイクは変えず、今のメイクが一番しっくりきます。
＜その2：今日のファッション＞
基本的に動きやすいカジュアルな服装ばかりですね。今日みたいな黒か白かグレーが多くて、パーカーとかトレーナーばかり。夏もザリガニとか捕まえに行くので、動きやすい服装が多いですね。
＜その3：美容法＞
ストレートネックを直すのを頑張ってます。鎖骨を後ろに引いて上を向くと首が伸びる感じがして、日々コツコツやってます。ストレートネックだと頭も痛くなるので。あとは仰向けに寝るのが良いと聞いて、上を向いて寝るようにしています。横を向いて寝ると、顔が左右で歪みが出るらしいです。
＜その4：会話術＞
一番は自分が無理しないことですね。例えば嫌なことをされたら、「それは直して」って絶対に言うようにしています。私は器用じゃないので、お客様によって接客を変えることができないし、人によって接客を変えるといつかボロが出ちゃう気がするので、素のままで接客しています。
＜その5：○○オタク＞
収集癖があって、色々なものを集めがちなんですが、最近はマリオの敵の「テレサ」にハマっています。流行りのキャラクターがあって、これまでにはスヌーピーやピカチュウだったり、ワンピースのフィギュアを集めたりもします。昨日はニャンちゅうのガチャガチャやりました。あと家電が好きで、掃除機や空気清浄機を見るとつい気になっちゃいますね。掃除機を3台持っていた時期もありました（笑）。
“自分を偽らない”というシンプルな軸のもとで、美容も仕事も趣味も楽しむしゅう。その健やかな価値観が、これからも彼女をより魅力的にしていくに違いない。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
