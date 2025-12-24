BTS¡¦V¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤«¤é¤Î»×¤¤¤¬¤±¤Ì¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡Ä¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬ÏÃÂê¤Ë
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢V¤¬¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦Í¤·¡¢²¹¤«¤¤ÏÃÂê¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛV¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡õ¥¹¥¸¤È¹ë²ÚSHOT
µî¤ë12·î23Æü¡¢V¤ÏWeverse¥é¥¤¥Ö¤òÌó3Ê¬´Ö¹Ô¤Ã¤¿¡£²È¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢ÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤¿Èà¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¢Âð¤¹¤ëÅÓÃæ¡¢±¿Å¾¼ê¤«¤é»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
V¤Ï¡¢±¿Å¾¼ê¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥È¥ë¥³¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢´¶¼Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£Èà¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤·¤Ð¤é¤¯¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤âÆ±ÍÍ¤ËV¤ÎÏÃ¤ò¶¦Í¤·¡¢²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¥È¥ë¥³»º¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛ¿®Ä¾¸å¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÇÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¿¥ä¥¹Â¦¤â¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢V¤ÎÇÛ¿®¤¬¼«¼Ò¤ËÂç¤¤Ê±þ±ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡þV ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯12·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Âçî¹¹°è»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡£¿ÈÄ¹179cm¡£2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÈÈþ¾¯Ç¯¡É¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ç¤ËÃæÄã²»¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØTC Candler¡Ù¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê´é100¿Í¡×¤Î¾å°Ì¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯12·î11Æü¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£