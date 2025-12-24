¸µÅìÊý¿Àµ¯¡¦¥æ¥Á¥ç¥ó¤Î¸µÎø¿Í¡Ä³¤³°Æ¨Ë´¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¥ß¥ë¥¯É±¡É¡Ê37¡Ë¤¬ÂáÊá¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎËãÌôÍÆµ¿
¸µÅìÊý¿Àµ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥æ¥Á¥ç¥ó¤Î¸µÎø¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡È¥ß¥ë¥¯É±¡É¤³¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¥Ê¡Ê37¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¥Ê¡¢¡È¥ÉÇÉ¼ê¡É¤ÊSNS³èÆ°
Èà½÷¤ÏËãÌôÍÆµ¿¤ÇÁÜººÀþ¾å¤ËÉâ¾å¤·¡¢³¤³°¤ËÆ¨Ë´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
12·î24Æü¡¢µþµ¦¡¦²ÌÀî¡Ê¥¯¥¡¥Á¥ç¥ó¡Ë·Ù»¡½ð¤Ï¡¢ËãÌôÎà´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¥Ê¤òÂáÊá¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¥Ê¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢È¯¤Î¹Ò¶õÊØ¤Ç¡¢24Æü¸áÁ°7»þ50Ê¬¤´¤í¤ËÆþ¹ñ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ý¡¼¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ½êºß³ÎÇ§¤Î¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¥ÊÂ¦¤¬·Ù»¡¤Ë½ÐÆ¬¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÂáÊá¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£¸½ÃÏ¤ÎÎÎ»ö¤È¶¨µÄ¤Î¤¦¤¨¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¦¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÂáÊá¾õ¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¡¢¹ñÀÒµ¡¤Ç´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ËÁ÷´Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¥Ê¤Ï¸½ºß¡¢2023Ç¯¤Ë¥½¥¦¥ë¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë¤ÇÃÎ¿Í¤Ê¤ÉÂ¾¿Í2¿Í¤Ë¥Ò¥í¥Ý¥ó¤òÅêÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÈÈºá»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÁÜºº¤¬É¬Í×¤À¤È·Ù»¡¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï²áµî¤Ë¤âËãÌôÍÆµ¿¤Ç¼Â·º¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2015Ç¯5·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥½¥¦¥ë¤Î¼«Âð¤Ê¤É¤Ç3²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ò¥í¥Ý¥ó¤òÅêÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢2019Ç¯¤ËÄ¨Ìò1Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½´ü´ÖÃæ¤Ë¤âºÆ¤ÓËãÌô¤òÅêÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢2022Ç¯¤ËÄ¨Ìò1Ç¯8¥«·î¤Î¼Â·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¥Ê¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ÁÜººÀþ¾å¤ËÉâ¾å¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ØÆ¨Ë´¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËÂÚºß¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÉô¤Î´Ú¹ñ¿Í¤äÃæ¹ñ¿Í¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¥Ê¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥æ¥Á¥ç¥ó¤ÎÎø¿Í¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Èà½÷¤¬´Ú¹ñ3ÂçµíÆý¶È¼Ô¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÆîÍÛÆý¶È¡×ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥ß¥ë¥¯É±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£