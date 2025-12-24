【串カツ田中】「無限串1本39円」(税込42円) キャンペーン開始/ 年末年始、2段階で実施

串カツ田中は12月24日から、「無限串1本39円(サンキュー)キャンペーン」を東京ドーム店を除く全店で開始する。

年末と年始で2段階に分けてキャンペーンを実施。12月24日から2025年の年内最終営業日までを第1弾とし、年内で販売終了となる「無限ニンニクホルモン串」を1本39円(税込42円)で販売する。

第2弾は、2026年の年始営業開始日から1月7日まで。「無限ニンニクホルモン串」を進化させた新商品「無限土手みそホルモン串」と「無限柚子ぽん酢ホルモン串」を、こちらも1本39円(税込42円)で提供する。

2025年4月24日に発売した「無限ニンニクホルモン串」は今年のヒット商品の1つ。やみつきになる味わいで好評を博し、2025年12月中旬までの約8カ月間で累計販売数は1,300万本を超えたという。

〈キャンペーン実施概要〉

◆第1弾(年内)

「無限ニンニクホルモン串」の“ラストラン”として、12月24日(水)から年内最終営業日まで、サンキュー価格の1本39円(税込42円)で販売する。

【実施期間】2025年12月24日(水)〜年内最終営業日

【対象商品】「無限ニンニクホルモン串」

【販売価格】1本39円(税込42円)

【販売店舗】東京ドーム店を除く「串カツ田中」全店舗

無限ニンニクホルモン串

◆第2弾(年始)

「無限ニンニクホルモン串」を受け継ぐ新たな無限串2品を、1本39円(税込42円)で販売する。みその濃厚な甘みと出汁の旨味が特徴の「無限土手みそホルモン串」と、牛ホルモンの歯ごたえと柑橘の酸味を味わえるという「無限柚子ぽん酢ホルモン串」が対象。

【実施期間】2026年 各店舗の年始営業開始日〜1月7日(水)

【対象商品】「無限土手みそホルモン串」/「無限柚子ぽん酢ホルモン串」

【販売価格】1本39円(税込42円)

【販売店舗】東京ドーム店を除く「串カツ田中」全店舗

無限土手みそホルモン串

無限柚子ぽん酢ホルモン串

■ 年末年始の各店舗の営業時間

■「串カツ田中」店舗検索

「無限串1本39円(サンキュー)キャンペーン」開始