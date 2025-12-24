¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì·èÄê¤Î´Ú¹ñ¥°¥ë¡¼¥×aespa¤òµ¯ÍÑ¡¢¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¹¹ðÀïÎ¬¤¬ÂçÅö¤¿¤ê¡ª1¥«·î¤Ç1²¯Ä¶ºÆÀ¸
º£Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤¬¡¢¹¹ð¶È³¦¤Ç¤âÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤¤Î¤³±À¡É¤ÇÈ¿ÂÐ½ðÌ¾14Ëü·ï¤âµ¤¤Ë¤»¤º¤ÎaespaÃæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼
aespa¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö¿É¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Î¹¹ð±ÇÁü¤¬¡¢¸ø³«¤«¤é¤ï¤º¤«1¥«·î¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ÇÎòÂåºÇ¹âµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤Î¤À¡£
´Ú¹ñ¤Î¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÇÀ¿´¡×¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëaespa¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿É¥é¡¼¥á¥ó¤Î¹¹ð±ÇÁü¤¬¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô1²¯3000Ëü²ó¡Ê12·î24Æü»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï11·î19Æü¤Î¸ø³«¤«¤éÌó1¥«·î¤ÇÃ£À®¤·¤¿¿ô»ú¤Ç¡¢ÎòÂå¤Î¿É¥é¡¼¥á¥ó¹¹ð¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
º£²ó¤ÎÀ®¸ù¤ÎºÇÂç¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯aespa¤À¡£ÇÀ¿´¤Ï½¾Íè¤Î¡È¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥óÃæ¿´¡É¤ÎÄê·¿Åª¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¹¹ð¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂçÃÀ¤ËÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢aespa¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¡ÈMV·Á¼°¡É¤òºÎÍÑ¡£¹¹ð¤ò¥¹¥¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë±ÇÁü¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢BGM¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿Spice Girls¤ÎÌ¾¶Ê¡ØSpice Up Your Life¡Ù¤À¡£aespa¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢¡ÖSpicy Happiness In Noodles¡Ê¿É¥é¡¼¥á¥ó¤Î¿É¤¤³Ú¤·¤µ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥«¥é¡¼¤Ç´°àú¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤âÏÃÂê¤À¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÂÞ¤ò³«¤±¡¢¿å¤òÃí¤°Æ°ºî¤ò¥À¥ó¥¹¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¿É¥é¡¼¥á¥ó¥À¥ó¥¹¡×¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë³È»¶¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎMV¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡×¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¹¹ð¤ò¸«¤ËÍè¤¿¤Î¤Ë¡¢¶Ê¤¬ÃæÆÇÅª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿±þ¤¬1000·ï°Ê¾å¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¡Èaespa¸ú²Ì¡É¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢ÇÀ¿´¤Ï¡Ö¿É¥é¡¼¥á¥ó aespa¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤ÎÅ¸³«¹ñ¤ò³ÈÂçÃæ¤À¡£11·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢´Ú¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ä¼ê½ñ¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤òÆ±Éõ¤·¤¿¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò½ç¼¡È¯Çä¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´Íý¤ò¹ª¤ß¤Ë»É·ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÀ¿´¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£²ó¤Î1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¤Ï¡¢¿É¥é¡¼¥á¥ó¤¬Ã±¤Ê¤ë¿©ÉÊ¤òÄ¶¤¨¡¢aespa¤È¤È¤â¤Ë°ì¤Ä¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Öº£¸å¤âaespa¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ëº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£