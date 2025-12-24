【アイドルマスター アーケード筐体】 2026年4月 再販予定 価格：4,620円

ウェーブは、プラモデル「アイドルマスター アーケード筐体」を2026年4月に再販する。価格は4,620円。

本商品は2005年に稼働を開始したアケマスことアーケード用ゲーム「アイドルマスター」の筐体を1/12スケールプラモデル化したもの。アイドルマスター20周年イヤーに合わせて再販が決定した。

接着剤不要のスナップフィット仕様で気軽に組み立てることができ、同スケールの「ユニットカード＆プロデューサーカード」10種類、ゲームプレイ中を再現できるモニターカード20枚が付属する。

チェアーも付属し、可動フィギュアと組み合わせて遊ぶこともできる。

(C)T.K. THE IDOLM@STER TM & (C)BNEI

※画像の完成品は、組み立て、塗装を施したものです。

※画像の完成品は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。ご了承ください。