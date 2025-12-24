「MSRロードスター12R」の1/18スケールモデルカー販売も

新型マツダCX-5（3代目）｜The All New Mazda CX-5（3rd）

東京オートサロン2026でマツダは、「ENEOSスーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE」に参戦した「マツダ スピリット レーシング3フューチャーコンセプト（55号車）」を展示。この車両は同レース第7戦でマツダ独自のCO₂回収装置「Mazda Mobile Carbon Capture（マツダ モバイル カーボン キャプチャー）」の実証実験を世界で初めてレース内で公開実施したモデルだ。

さらに、同レース第3戦以降、低炭素燃料「E20」を採用した「マツダ スピリット レーシングRSフューチャーコンセプト（12号車）」、さらにXCRスプリントカップ北海道第6戦「RALLY HOKKAIDO」に参戦し、XCクラス12台中2位を獲得した「マジックTYマツダCX-60」も披露される。

これらに加えて、2025年に公開された3代目となる新型「CX-5（欧州仕様車）」を2台展示。ジェットブラックマイカのほか、新色が初公開される。そしてこれら各展示車に関するトークショーを実施する。

マツダ スピリット レーシング3フューチャーコンセプト（55号車）｜MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept（#55）

ブース内には「マツダ オフィシャル グッズ ショップ」を設置。今年10月に発表された「マツダ スピリット レーシング・ロードスター12R」の1/18スケールモデルカーを販売する。

なお、2026年1月11日（日）には、マツダが協賛するeモータースポーツリーグ戦「2025 AUTOBACS JEGT Supported by GRAN TURISMO」の決勝大会がオートサロン会場内で開催される。

マツダ公式 オートサロン特設ページ

https://www.mazda.co.jp/experience/event/tas2026/

INFORMATION

東京オートサロン2026

・開催日時：2026年1月9日（金）～11日（日）9:00～19:00（11日は18:00まで）※9日はビジネスデイ、一般公開は10、11日

・会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

・主催：東京オートサロン事務局

・後援：千葉県／千葉市、一般社団法人 日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会（NAPAC）、一般社団法人 日本自動車工業会（JAMA）、一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）

https://www.tokyoautosalon.jp/2026/

