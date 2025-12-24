¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡¼¡´üFRBµÄÄ¹¤Ï¡Ö»Ô¾ì¹¥Ä´¤Ç¤âÍø²¼¤²¤ò¡×¡ÖÈ¿ÂÐ¤¹¤ì¤ÐµÄÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡× Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤â¼¡¤ÎµÄÄ¹¤òÈ¯É½¤¹¤ëÊý¿Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼¡¤ÎFRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤ÎµÄÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ô¾ì¤¬¹¥Ä´¤Ê»þ¤Ë¤âÍø²¼¤²¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£È¿ÂÐ¤¹¤ë¿ÍÊª¤ÏµÄÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï23Æü¡¢SNS¤Ë¡¢ÍèÇ¯5·î¤ËÇ¤´ü¤ò·Þ¤¨¤ëFRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¸åÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶âÍ»»Ô¾ì¤¬¹¥Ä´¤Ê»þ¤Ë¤âÍø²¼¤²¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌ¤Ë¶âÍ»»Ô¾ì¤¬¹¥Ä´¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ï·Êµ¤¤Î²¡¤·¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍø²¼¤²¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¹¥Ä´¤Ê»Ô¾ì¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶ò¤«¤µ¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤À¡×¤È¤Î»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿Íø²¼¤²¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¼«¿È¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ï·è¤·¤ÆµÄÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤â¼¡¤ÎµÄÄ¹¤òÈ¯É½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¢§¹ñ²È·ÐºÑ²ñµÄ°Ñ°÷Ä¹¤Î¥Ï¥»¥Ã¥È»á¤ä¡¢¢§FRB¸µÍý»ö¤Î¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤é¤¬ÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
ÀÅ²¬,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²£ÉÍ,
¾²ÃÈË¼,
Ê©ÃÅ,
Åìµþ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°