日本導入第5弾はプラグインハイブリッド

BYDはこれまで、『ATTO3』（コンパクトSUV）、『ドルフィン』（コンパクトハッチバック）、『シール』（スポーツセダン）、そして『シーライオン7』（ミドルサイズSUV）と、バッテリーEVのみを日本に導入してきた。しかし第5弾は初のプラグインハイブリッド車、『シーライオン6』となった。

【画像】国産ライバルが熱視線？BYDが日本初導入したプラグインハイブリッド『シーライオン6』 全43枚

既にジャパンモビリティショー2025で一般公開され、11月1日から先行予約が開始されたが、11月末時点で300台以上の受注があるという。



BYDが初めて日本導入するプラグインハイブリッド車、『シーライオン6』。 平井大介

12月1日の発表会では、本国の技術者によるプレゼンテーションや識者のディスカッションなどが行われ、多くのギャラリーを集めた。その翌日から、メディアに向けた試乗会が開催された。

『シーライオン6』（以下、6）という車名を聞いて、発表会までは『シーライオン7』（以下、7）のプラグインハイブリッド版かと思っていたのだが、実は全くの別モノ。車名こそ同じシーライオンだが、サイズは全高こそ少し高いもの、6のほうがひとまわり小さい。スタイリングも、7はいわゆるクーペSUV的なシルエットだが、6はコンベンショナルなSUVらしいシルエットだ。

『オーシャンXフェイス』と呼ばれるフロントデザインは7とも似ているが、エンジン車ゆえグリルも備わる顔つきは、SUVらしい力強いもの。最近流行の一文字タイプのテールランプデザインも、7とは少し違う。ブラックホイールは日本専用のアイテムだ。

シリーズとパラレルを併用する独自のハイブリッドシステム

インテリアのデザインも、7とは微妙に違う。メータークラスターにフードが付き、ステアリングホイールは4本スポークに。そして、これまでBYD車の特徴のひとつだったセンターダッシュのディスプレイは回転式ではなくなった。実際、15.6インチもあるから横位置のままでも使い勝手に不満はないのだが。

今回のウリであるパワートレインは、BYD独自のDM（デュアルモード）ハイブリッドを進化させた『DM-i』を採用。1.5Lの高効率エンジン、専用ブレードバッテリー、そして高効率なエレクトリックハイブリッドシステム（EHS）を組み合わせたシステムだ。



BYD独自のDM（デュアルモード）ハイブリッドを進化させた『DM-i』を採用。 平井大介

市街地では8割以上モーターで走行し、高速道路でもエンジンで発電しながらモーターで駆動するシリーズモードで3割近く、エンジンとモーターを併用するパラレルモードで7割近く走る（残りはモーター走行）という、電気走行が主体のハイブリッドシステムだ。

乗り出してまず感じたのは、電気自動車並みの静かさ。発進時はモーターで動き出しているせいもあるのだが、その後エンジンがかかったのには気づきにくい。その静かさのまま、ピュアEVの6ほどではないものの十分以上に加速していく。

センターダッシュのモニターにエネルギーフローを表示させると、エンジンのオンオフや、エンジンとモーターのどちらで駆動しているかが分かるが、これを見ないかぎり駆動の変化はほとんどわからない。この静かさは、今までのプラグインハイブリッド車ではなかったように思う。

装備は充実、国産のライバルより低価格

ドライブモードにはHEVとEVがあり、それぞれをスポーツ/ノーマル/エコで切り替えられる。いずれもエコモードは少し加速が緩慢で、スポーツでは初期ゲインが強すぎるきらいもあるから、普通に使うならノーマルで十分だろう。ちなみに、EVモードでも全開加速するとエンジンがかかり、これがなかなか良い音を奏でるのが面白い。

回生ブレーキは2段で切り替えられるが、強くしても極端に効きは強くならないし、いわゆるワンペダル走行はできない。



ドライブモードにはHEVとEVがあり、それぞれをスポーツ/ノーマル/エコで切り替えられる。 平井大介

ワインディングロードも少し走ってみた。ピュアEVほどではないといっても2トン近い車重があるので、コーナリング時や下りのブレーキングなどでは少し重さを感じる。それでもバッテリーにより低重心化されているからか、コーナリング時のフォームは安定しており、ロールは比較的おさえられている。なお、日本仕様の足まわりは専用にセッティングされているとのことだ。

ヒーター&ベンチレーションを備えたスポーツシートやステアリングヒーター、ワンタッチ開閉式パノラミックサンルーフなど、快適装備は充実。ラゲッジルームもリア使用時で425L、リアシートバックを全倒すれば1440Lと十分に広い。

「ハイ、BYD」と呼べば応答してくれるボイスコントロールも備えているが、音声認識機能は今ひとつ。目的地がうまく見つけられないのだ。このあたりはグーグルとの出来の差を感じさせたが、学習効果で進化していくことに期待したい。

今回試乗したFWDで392万8000円、来春発売予定のAWDで448万8000円という車両価格は、日本でライバル視されるアウトランダーPHEVが529万4300円からだから、その差は歴然。もちろん、クルマの評価は価格だけでは決められないが、パフォーマンスや装備的に遜色はないように思う。

ハイブリッド車（およびプラグインハイブリッド車）が趨勢を占める日本のクルマ社会に、シーライオン6はどんな影響を与えるだろうか。注目したい。

BYDシーライオン6のスペック

BYDシーライオン6 FWD

全長×全幅×全高：4775×1890×1670mm

ホイールベース：2765mm

車両重量：1940kg

エンジン：直列4気筒DOHC＋モーター

総排気量：1498cc

最高出力：72kW/6000rpm

最大トルク：122Nm/4000−4500rpm

モーター最高出力：145kW

モーター最大トルク：300Nm

トランスミッション：電気式無段変速機

燃料/タンク容量：レギュラー/60L

WLTCモード燃費：22.4km/L（ハイブリッド）

タイヤサイズ：235/50R19

価格：398万2000円



BYDシーライオン6 FWD 平井大介