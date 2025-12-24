¥¿¥¤¾¯½÷(Åö»þ12)¤ÎÊì¿Æ ¥¿¥¤·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¡È¿Í¿È¼è°ú¡ÉÂáÊáÍÆµ¿¤òÈÝÇ§ Åìµþ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ë¾¯½÷¤ò¾Ò²ð
¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¾¯½÷¤¬Åìµþ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤Ë¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤¬ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤¬¥¿¥¤Åö¶É¤Î»ÜÀß¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤Ï¤¤Î¤¦¡¢¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂæÏÑ¤«¤é¥¿¥¤¤ËÁ÷´Ô¤µ¤ì¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯6·î¤ËÅö»þ12ºÐ¤ÇÍèÆü¤·¤¿¾¯½÷¤ÏÊì¿Æ¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇÀÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¤ª¤è¤½70¿Í¤Ø¤ÎÀÜµÒ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÀÅª¤Êºñ¼è¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂáÊá¸å¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Êì¿Æ¤ÎÁÜºº¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£