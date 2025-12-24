TBS NEWS DIG Powered by JNN

µ­¼Ô
¡Ö¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤¬¥¿¥¤Åö¶É¤Î»ÜÀß¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡×

¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂæÏÑ¤«¤é¥¿¥¤¤ËÁ÷´Ô¤µ¤ì¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

º£Ç¯6·î¤ËÅö»þ12ºÐ¤ÇÍèÆü¤·¤¿¾¯½÷¤ÏÊì¿Æ¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇÀ­Åª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¤ª¤è¤½70¿Í¤Ø¤ÎÀÜµÒ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Êì¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÀ­Åª¤Êºñ¼è¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂáÊá¸å¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï¤­¤ç¤¦¸á¸å¤Ëµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢Êì¿Æ¤ÎÁÜºº¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£