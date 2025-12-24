¡Ú¸µ¤¦¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¦¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¡Û¿´Â¡¼ê½Ñ¤ÎÀ®¸ù¤òÊó¹ð¡¡¡ÖÂà±¡¤ÏÁá¤¯¤ÆÇ¯Ëö¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×ÉÂ¾²¤«¤é¤Î¾Ð´é¤Ë°ÂÅÈ¤ÎÀ¼
NHK¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Î9ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢²Î¼ê¤Î¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¤µ¤ó¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ÇÆþ±¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿ùÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿´Â¡¤Î¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼£ÎÅ¤¬Ìµ»ö½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ùÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¡¢¿´Â¡¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Ìµ»öÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö3»þ´Ö¤Þ¤ë¤Þ¤ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤Î½é¥ª¥Ú¤Ç¤·¤¿¤¬²¿¤È¤«½ª¤ï¤ê¡¢¥¹¥Æ¥ó¥È¤Ï2ËÜ¶»¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬·Ð²áÎÉ¹¥¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢2ËÜ¤Î¥¹¥Æ¥ó¥È¤òÎ±ÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÂô»³¤ÎÎå¤Þ¤·¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ùÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£·î15ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¶»¤Î¶ì¤·¤ß¤òÁÊ¤¨µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¦¤Ã·ìÀ¿´ÉÔÁ´¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ö¤Ç¿´Â¡¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¸¡ºº¤Î°Ù¤ÎÆþ±¡¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê½Ñ¤Î·ë²Ì¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢¿ùÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂà±¡¤ÏÁá¤¯¤ÆÇ¯Ëö¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤êÎÅÍÜ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤¤Ò¤í¤ª·»¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ª´é¤Î¿§¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¾Ð´é¡¡¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¼ê½Ñ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¡Ìµ»ö½ª¤ï¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤´ÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤º¡¢¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û