¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡74ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡ª¥¢¥ó¥ß¥«¡¢Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤é¤¬½ËÊ¡¡Ö¼·Ê¡¿ÀÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£23Æü¤Ë74ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤Ï¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¡¢¾Ð´é¤ò¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Í§¿Í¤é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿»Ñ¤âÈäÏª¤·¡Öº£Æü¤Ï»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü³§¤ó¤Ê»ä¤¬½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÃ¯¤«½¸¤á¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¡ÖÄáÉÓÇÒ¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ó¥ß¥«¤¬¡ÖÄáÉÓ¤µ¡¼¤ó¡ª¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª·ò¹¯¤Ç¤¤¤Ä¤â¤½¤Î³§ÍÍ¤Î¿´¤ò¾È¤é¤¹¼·Ê¡¿ÀÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿TBS¡ÖA-Studio+¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ç¶¦±éÃæ¤Î¡ÖKis¡½My¡½Ft2¡×Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤Ï¡Ö¤Ù¡¼¤µ¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦¡¢ÈÄÃ«Í³²Æ¤é¤«¤é¤â¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£