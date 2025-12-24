µÈËÜ¿·´î·à¡¦´Ö´²Ê¿GM¡¡25Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¿·´î·à¤òÁ´¹ñ¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¡¡ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¿·¤¿¤Ê·è°Õ
¡¡µÈËÜ¿·´î·àGM¤Î´Ö´²Ê¿¡Ê76¡Ë¤Ï24Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¡ÖÂè47²óµÈËÜ¿·´î·àGM·îÎã²ñ¸«¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¤Ç¿·´î·à¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤ÆÊâ¤¡¢¡Ö¿·´î·à¤òÁ´¹ñ¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£ÍèÇ¯¤â³§¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈGM¤Ï·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿·´î·à¤È¤·¤Æ¡¢4·î¤Ë¶â¤ÎÍñ12¸ÄÌÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç17¿Í¤ÎºÂ°÷¤¬²ÃÆþ¡£ÍèÇ¯2·î1Æü¤Ë¤ÏÂçºå¥ß¥Ê¥ß¤Î¡ÖYES¡¡THEATER¡×¤Ç17¿Í¤Ë¤è¤ë¸ø±é¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖµÈËÜ¿·´î·à¶â¤ÎÍñ13¸ÄÌÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò31Æü¤Þ¤ÇÊç½¸Ãæ¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç100¿Í¤Û¤É¤¬±þÊç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´²Ê¿¤Ï¡ÖM¡½1¤Ç¤¿¤¯¤í¤¦¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·´î·à¤â´èÄ¥¤é¤ó¤È¡×¤È¤è¤ê³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£