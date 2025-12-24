¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢¼ê½Ñ¤¬Ìµ»öÀ®¸ù¡Ö¼£ÎÅ¼õ¤±¤Ê¤¬¤éµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²Î¼ê¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ê73¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£»õ¤Î¼ê½Ñ¤¬Ìµ»öÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¾®Ìø¤ÏÁ°Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Öµ¤¤¬½Å¤¤¤Ê¤¡¡¡ºòÆü¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬½ª¤ï¤ëËø¡¡ñÙ¤·ñÙ¤·¡¡Àè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»õ¤Î¼ê½Ñ¡¡¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡¡ÀèÀ¸¡¡¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê´µ¼Ô¤Ç¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤´¿´ÇÛ¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡¡ºòÆü¤Î»õ¤Î¼ê½Ñ¤Ï¡¡Ìµ»ö¡¡À®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÃúÇ«¤ÇÀ¿¼Â¤Ç¡¡¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÀèÀ¸¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö»ä¡¡¼£ÎÅ¼õ¤±¤Ê¤¬¤éµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¹ó»È¤·¤Æ¤¤¿¼«¿È¤ÎÂÎ¤ä¡¢»õ²Ê°å¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢¤½¤·¤Æ°¦¸¤¤òË´¤¯¤·¤¿Èá¤·¤ß¤äÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤¬°ìµ¤¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¡Ö°ì¶Ú¤ÎÎÞ¤¬°î¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö±¦²¼¤ÎÇúÃÆ½èÍý¤ÏÍèÇ¯¤Î²Æº¢¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ä¤È¸À¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤Ï¤¡¡Á¡Á¡Á¡×¤ÈÊÌ¤Î²Õ½ê¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¾®Ìø¤Ï18Ç¯12·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢±¦¾å¤Î»õ·Ô¤¬¼ð¤ì¡¢¼ó¤ä¸ª¡¢Æ¬¤Ê¤É¤Ø¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ÆÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¸¤»õ¤Îº¬¸µ¤¬±ê¾Éµ¯¤³¤·¡¡¶Ý¤¬»õ¤ò¼é¤ë¹ü¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Íâ19Ç¯1·î¤Ë¸ý¹Ð¡Ê¤³¤¦¤¯¤¦¡Ë³°²Ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â»õ¤Î·ò¹¯ÌäÂê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£