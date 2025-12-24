Netflix±Ç²è¡Ø10DANCE¡ÙÀ¤³¦TOP10Æþ¤ê¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¡ßÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤Î¡ÈËÜµ¤¤Î¥À¥ó¥¹¡É¤¬³¤³°¤Ç¤âÏÃÂê
¡¡Àè½µÌÚÍËÆü¤ËÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤ÇÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Netflix±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ê¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹¡Ë¡Ù¤¬¡¢½é½µ¤Ë¤·¤ÆNetflix½µ´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëTOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì±Ç²è¡Ë¤Ç4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÆüËÜÈ¯¤Î¶¥µ»¥À¥ó¥¹±Ç²è¤¬À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø10DANCE¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡õÆÃÊÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢°æ¾åº´Æ£¤Ë¤è¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡Ø10DANCE¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£¶¥µ»¥À¥ó¥¹Ì¡²è¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤³¤ÎBL¤¬¤ä¤Ð¤¤¡ª2019¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Å¤¯»É·ãÅª¤ÊÃËÀÆ±»Î¤Î°¦¤È¥À¥ó¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÈÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡£ÃÝÆâ¤Ï¡¢¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹ñÆâÂç²ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÎëÌÚ¿®Ìé¤ò±é¤¸¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Ë½éÄ©Àï¡£Ä®ÅÄ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ê¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¥À¥ó¥¹¡ËÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÀ¤³¦2°Ì¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¿ùÌÚ¿®ÌéÌò¤È¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂçÍ§·¼»Ë¡£¡ÖÆùÂÎ¤âÀº¿À¤â¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡Ò10¥À¥ó¥¹¡Ó¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤Ë±ÇÁü²½¤·¤¿¡£
¡¡ÇÛ¿®³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¹ñÆâ³°¤ÇÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤ê¡¢³Æ³¦¤«¤é¤âÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£À¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥·¥ó¥¥ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¥À¥ó¥¹¤È¤¤¤¦À¤³¦¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥À¥ó¥¹¤Îµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìò¼Ô¤¿¤Á¤Î³Ð¸ç¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥À¥ó¥¹¤òÂêºà¤È¤·¤¿¡¢ÏÃÂê¤ÎÌ¡²è¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦àÝàê¤Ï¡¢¡Ö°¦¤·Êý¤ò¿ÈÂÎ¤«¤é³Ø¤ÓÄ¾¤¹Îò»Ë±Ç²è¡×¤È¡¢¤½¤Î¿´¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤òÂçÃÀ¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¾å¤²¤¿ËÜºî¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ°Ê¾å¤Î¡Ö°¦¡×¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶¥µ»¥À¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾ðÇ®¡¢³ëÆ£¡¢¼»ÅÊ¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤òÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿¡Ø10DANCE¡Ù¡£2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìËÜ¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¿®Ìé¡ÊÃÝÆâ¡Ë¤È¿ùÌÚ¿®Ìé¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î10¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¸ß¤¤¤Î¸ÆµÛ¤ò´¶¤¸¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¾ðÇ®¤È¥À¥ó¥¹¤Ø¤Î°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌòÊÁ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¡ÈÍ£°ìÌµÆó¤Îå«¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÃÝÆâ¤ÈÄ®ÅÄ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£À¤³¦TOP10Æþ¤ê¤È¤¤¤¦²÷µó¤ò½Ë¤¦¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ÆÃÊÌ¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø10DANCE¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡õÆÃÊÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢°æ¾åº´Æ£¤Ë¤è¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡Ø10DANCE¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£¶¥µ»¥À¥ó¥¹Ì¡²è¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤³¤ÎBL¤¬¤ä¤Ð¤¤¡ª2019¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Å¤¯»É·ãÅª¤ÊÃËÀÆ±»Î¤Î°¦¤È¥À¥ó¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂçÍ§·¼»Ë¡£¡ÖÆùÂÎ¤âÀº¿À¤â¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡Ò10¥À¥ó¥¹¡Ó¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤Ë±ÇÁü²½¤·¤¿¡£
¡¡ÇÛ¿®³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¹ñÆâ³°¤ÇÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤ê¡¢³Æ³¦¤«¤é¤âÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£À¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥·¥ó¥¥ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¥À¥ó¥¹¤È¤¤¤¦À¤³¦¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥À¥ó¥¹¤Îµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìò¼Ô¤¿¤Á¤Î³Ð¸ç¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥À¥ó¥¹¤òÂêºà¤È¤·¤¿¡¢ÏÃÂê¤ÎÌ¡²è¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦àÝàê¤Ï¡¢¡Ö°¦¤·Êý¤ò¿ÈÂÎ¤«¤é³Ø¤ÓÄ¾¤¹Îò»Ë±Ç²è¡×¤È¡¢¤½¤Î¿´¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤òÂçÃÀ¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¾å¤²¤¿ËÜºî¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ°Ê¾å¤Î¡Ö°¦¡×¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶¥µ»¥À¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾ðÇ®¡¢³ëÆ£¡¢¼»ÅÊ¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤òÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿¡Ø10DANCE¡Ù¡£2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìËÜ¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¿®Ìé¡ÊÃÝÆâ¡Ë¤È¿ùÌÚ¿®Ìé¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î10¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¸ß¤¤¤Î¸ÆµÛ¤ò´¶¤¸¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¾ðÇ®¤È¥À¥ó¥¹¤Ø¤Î°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌòÊÁ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¡ÈÍ£°ìÌµÆó¤Îå«¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÃÝÆâ¤ÈÄ®ÅÄ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£À¤³¦TOP10Æþ¤ê¤È¤¤¤¦²÷µó¤ò½Ë¤¦¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ÆÃÊÌ¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£