¡ÈÆüËÜ°ì¶¯¤¤¥¢¥Ê¡ÉËÙ¹¾À»²Æ¡¡Xmas¤«¤«¤ÈÍî¤È¤·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤¤¤±¤É²Ä°¦¤¤¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÙ¹¾À»²Æ¡Ê¤ß¤Ê¡¢32¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Xmas¤«¤«¤ÈÍî¤È¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖMerry¡¡Christmas¡ª¡¡´¤³ä¤ê¡¡Let¡Çs¡¡Break¡¡Some¡¡Bricks¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¤Ç¤Î´¤³ä¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥¿¥³¥¹»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡Á¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤¤¤±¤É²Ä°¦¤¤¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¡ª¡ª¡×¡Ö¤Û¤ê¤¨¤Ã¤Æ¤£¥µ¥ó¥¿¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡¡¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÙ¹¾¤Ï¡¢¹ä½ÀÎ®¶õ¼ê¤ÎÍÃÊ¼Ô¤Ç¡¢¼«¾Î¡ÖÆüËÜ°ì¶¯¤¤¥¢¥Ê¡×¡£¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ»Ñ¤Ç¤Î´¤³ä¤êÆ°²è¤¬300ËüPVÄ¶¤Î¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¶È¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Ë¬Ìä·¿¤ÎÊÝ°é»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£