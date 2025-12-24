»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ö¹ç¥³¥ó¤·¤Æ¤ë¤Î½µ´©»ï¤Ë¡×¥¤¥Ö¤Î¡È¥È¥Û¥Û¤Ê¡É»×¤¤½Ð¡Ä°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¿ÍÊª¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò
Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¤¬24Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤ËMC¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìÏÃ¤Ç¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæÂî»Ö¤È¹ç¥³¥ó¤ò¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤·Êý¤Ç¡Ö¥È¥Û¥ÛÏÃ¡×¤òÆÃ½¸¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ëÅê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿Ä¾¸å¡¢»³Î¤¤¬¡ÖËÍ¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¤È¹ç¥³¥ó¤·¤Æ¤ë¤Î½µ´©»ï¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ÈMCÉðÅÄ¿¿°ì¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ»³Î¤¤Ï¡Ö9»þ¤Ë½÷À¤Ëµ¢¤é¤ì¤Æ¡Ê½µ´©»ï¤Ë¤Ï¡Ë¡È¥È¥Û¥Û¡É¤È½ñ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌµÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£