¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ö»äÉþ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥ÈÉÕ¤±¤Æ¤ë¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤ËÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ö¤½¤ì¤³¤½¥¹¥¿¡¼¤ä¡ª¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê38¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡ÖÇ¯ËöÇú¾Ð¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¡º£Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Íº×¡×¡Ê¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»äÉþ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼ê±Û¤Ï¡Öº£Ç¯ºÇ¤â¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡Ö½µ´©»ï¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö15ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢20Ç¯°Ê¾å³ä¤ÈÄÉ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤Î©¾ì¤Ë¤¤¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤·¡×¤È¼«µÔ¸ò¤¸¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¼«¿È¤Ï½÷À´Ø·¸¤ÎÏÃ¤òÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖÂ¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢³ä¤È°ÛÀ¤ÎÏÃ¤ò¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤âOK¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÊý¤Ç¡Ö»äÉþ¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤«¤é¡ÖËÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤â¡¢»£¤é¤ì¤¿¤¦¤ó¤Ì¤ó¤ÎÆâÍÆ¤è¤ê¤â¡Ø¤½¤ì¤è¤êÉþ¥À¥µ¤¯¤Í¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¹¤ê¾å¤¬¤êÊý¤ò¡×¤ÈÊóÆ»¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¼ê±Û¤Ï¡ÖËÍ¤âÌýÃÇ¤·¤Æ¤¿¤Ê¤È¡£¤â¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢¥Ð¥Á¥Ã¤È»£¤é¤ì¤ëÊý¤¬¡£¤É¤¦¤»»£¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¼¡¤â¤·ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ»£¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤¢¤Î»þ¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¯»£¤é¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¤È¡×¤È¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«Ä¾¤·¡£¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¡¢º£´°Á´¤Ë»äÉþ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥ÈÉÕ¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Î»äÉþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë10¥Ý¡¼¥º¤°¤é¤¤ÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¥×¥í¤¬Áª¤ó¤Ç¤ë¤«¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¤ß¤»¤ë¤È¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤³¤½¥¹¥¿¡¼¤ä¡ª¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£