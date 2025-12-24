ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

背負いやすさと収納力を両立。環境に配慮した多機能デイパック【ザノースフェイス】の リュックがAmazonに登場!

ザノースフェイスの リュックは、クラシカルなデザインを継承しながら素材強度と機能面を充実させた多機能デイパック。アウトドアから日常まで幅広く活躍する中型サイズで、女性にも使いやすい27リッター容量を備えている。

背面はスパインチャンネル構造により背骨への負担を軽減し、エアメッシュとPEシートの立体構造で高い通気性を確保。ショルダーハーネスにはフレックスベントテクノロジーを採用し、快適な背負い心地を実現している。

メインコンパートメントは大きく開閉できるパネルローディングタイプで、15インチまでのノートPC専用スリーブとハイドレーション用スリーブポケットを搭載。内部にはキークリップ付きメッシュポケットを備え、利便性も高い。さらに、リフレクターループや可動式チェストストラップ、Dリング付きショルダーハーネスなど細部まで機能を充実させている。

メイン生地と補強生地の両方にリサイクル素材を採用し、環境保護にも配慮。アウトドアからタウンユースまで、幅広いシーンで快適に使えるアイテムだ。