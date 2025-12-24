¡Ö¤«¤Þ¤Ü¤³¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢¼Â¤Ï°Õ³°¤Ê´Ø·¸¤¬¡Ä¡×Ï·ÊÞ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡¡¡Ö¤Ø¤¨¡¼¡ª¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£·Ä±þ¸µ¡Ê1865¡ËÇ¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞµûÆùÎý¤êÀ½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÎë×¢¤«¤Þ¤Ü¤³¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¡Ë¤¬¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤«¤Þ¤Ü¤³¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢¼Â¤Ï°Õ³°¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³ÈÄ¤¬¥â¥ß¤ÎÌÚ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡ÊÆ±¼ÒÅê¹Æ¤«¤é¡Ë
¡¡Æ±¼Ò¤¬¤«¤Þ¤Ü¤³ÈÄ¤Ë¥â¥ß¤ÎÌÚ¤ò»È¤¦ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ê1¡ËÇò¤¯¤ÆÀá¤¬¤Ê¤¤¡Ê2¡Ë¤«¤Þ¤Ü¤³¤ËÆ÷¤¤°Ü¤ê¤·¤Ê¤¤¡Ê3¡Ë¾ø¤·¤Æ¤âÈ¿¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³ÈÄ¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÊÝÂ¸¤ÎÃÎ·Ã¡£ÌÚ¤ÎÈÄ¤¬¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÍ¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤òµÛ¤¤¼è¤ê¡¢¥«¥Ó¤äºÙ¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤òºî¤ëÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ø¤¨¡¼¡ª¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È´Ø·¸¤¬¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤«¤Þ¤Ü¤³¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿ÈÄ¤Ï¡Ä¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¼¡Âè¤ÇÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Ë¡×
¡¡Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿ÈÄ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ÈÄ¤ÎºÆÍøÍÑ¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¾æÉ×¤Ê¤«¤Þ¤Ü¤³ÈÄ¤Ï¡¢ÌôÌ£¤òÀÚ¤ë¾®¤µ¤Ê¤Þ¤ÊÈÄÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÆéÉß¤¤Ë¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¼¡Âè¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÈÄ¤ÎÀö¾ô¤È´¥Áç¡£¡Ö¤¿¤ï¤·¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¿å¤Ç¤¤ì¤¤¤ËÀö¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊÆ±¼Ò¡Ë
¡¡¹©ºî¤ä¥¢¡¼¥È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤«¤Þ¤Ü¤³ÈÄ¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡×¤ä¡ÖÎë×¢¤«¤Þ¤Ü¤³ÇîÊª´Û¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¶â°æ ¤«¤ª¤ë¡Ë