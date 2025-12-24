長期休みに行きたい「福島県の穴場秘境」ランキング！ 2位「達沢不動滝」、1位は？【2025年調査】
いよいよ長期休暇シーズン。「日常を忘れて、心身を徹底的にリフレッシュしたい」という方も多いのではないでしょうか。アクセスは少々不便でも、その道のりを超えるほどの感動が待っている秘境スポットへ出かけ、最高の癒やしを手に入れませんか？
その中から、長期休みに行きたい「福島県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：達沢不動滝／46票耶麻郡猪苗代町に位置する達沢不動滝は、高さ10mほどの男滝とその下流にあるひっそりとした女滝からなり、周囲は原生林に囲まれ、神聖な雰囲気を醸し出しています。特に冬には滝全体が凍りつき、巨大な氷の柱となる「氷瀑」が見られ、非日常的な景色に。駐車場から徒歩約10分ほどで見に行くことができる手軽さもありながら、秘境感を味わえるため、長期休みを利用してパワースポットを訪れたい人々に人気を集めました。
回答者からは「荘厳な滝の美しさと周囲の静寂が際立ち、リフレッシュできる落ち着いた秘境だから」（20代女性／長崎県）、「手付かずの自然と静寂に包まれた空間を楽しみたい」（30代回答しない／愛知県）、「原生林に囲まれた静かな場所にあり、滝の水音が澄んだ雰囲気をつくるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：幻の滝（裏磐梯）／64票磐梯町にある幻の滝は、磐梯山ゴールドラインの展望ポイントの1つです。遊歩道と駐車場が整備されるまでは、地元の人にもあまり知られていなかったことから、「幻の滝」「幻の滝」と名付けられました。普段は水量がそう多い滝ではないものの、雪解けの頃には水量が多くなり、迫力ある姿を見せてくれます。長期休みを利用して、レアな絶景を探しに行きたいという探求心を持つ人々に最も支持され、1位に輝きました。
回答者からは「幻の滝というネーミングに惹かれる。どんな滝なのか一目見たい」（40代男性／兵庫県）、「苔むした岩と静寂な雰囲気が、夏でもひんやりとした空気を作り出し、自然の神秘を感じられる避暑地だと思います」（30代女性／愛知県）、「ネーミングも素敵で1度は行きたい」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)