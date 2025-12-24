「言葉考えろよ」舞台俳優、故人への投稿に批判。「道徳1すぎる」「ドン引きなんだけど」
「言葉考えろよ」舞台俳優、故人への投稿に批判。「道徳1すぎる」「ドン引きなんだけど」
舞台俳優の末安陸さんは12月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。故人に対する投稿に「知人が亡くなってこんな言い方ある？」「言葉考えろよ」といった批判が寄せられています。
【投稿】故人への投稿に「言葉考えろよ」「道徳1すぎる」
「知人が亡くなってこんな言い方ある？」末安さんは「笹井が死にました あんなに筋トレしてたのに…」と投稿。所属する劇団「guizillen（ギジレン）」の公式Xアカウントが、同じく所属する舞台俳優・笹井雄吾さんの逝去を発表した投稿を引用しています。生前の笠井さんとの親密さを感じる一方で、この表現に対しては一部から批判の声も。
この投稿には「普通こんな風に書くか？」「知人が亡くなってこんな言い方ある？」「ドン引きなんだけど」「道徳1すぎる」「言葉考えろよ」「ガキじゃねんだから」などのコメントが寄せられました。
11月に体調不良で出演キャンセル同劇団は11月12日、笹井さんが出演予定だった公演をキャンセルすることを発表。この頃から体調不良が続いていたようです。「笠井の今後の活動および復帰につきましては、当劇団ホームページや公式SNS等にて改めてお知らせいたします」ともつづっていましたが、復帰することはかないませんでした。(文:堀井 ユウ)
外部サイト