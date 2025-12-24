¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÉÔ¿³¼ÔÁÛÄê¡¡±Ø¤Ç¥Æ¥íÂÐ±þ·±Îý
º£Ç¯¤â»Ä¤ê10Æü¤ò¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤Î°ÜÆ°¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤òÁ°¤Ë23Æü¡¢»°½Å¸©¤Î¶áÅ´¾¾ºå±Ø¤Ç¤Ï¥Æ¥í»ö·ï¤ÎÈ¯À¸¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ºå·Ù»¡½ð´ÉÆâ¤Î´±Ì±¤¬°ìÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¥Æ¥íËÉ»ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¹çÆ±·±Îý¤Ç¡¢·Ù»¡¤äÅ´Æ»²ñ¼Ò¿¦°÷¤é32¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î1·î¤ËÄ¹Ìî¸©¤Çµ¯¤¤¿¿ÏÊª¤ò»È¤Ã¤¿Ìµº¹ÊÌ»¦½ý»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢±Ø¹½Æâ¤Ç¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÉÔ¿³¼Ô¤¬Ë½¤ì¤À¤·¤¿¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¼Â»Ü¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿±Ø¤Î¿¦°÷¤é¤¬·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤äÉÔ¿³¼Ô¤ÎÂÐ±þ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÈòÆñÍ¶Æ³¤Ê¤É¤ò¶¨ÎÏ¤·¤Æ¹Ô¤¤¡¢¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬ÉÔ¿³¼Ô¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¸å»²²Ã¼Ô¤ÏÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢±Ø¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë·¼È¯¥°¥Ã¥º¤òÇÛ¤ê¡¢¥Æ¥í¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
