¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤Íñ¤ò»È¤¦¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¾å¤¬¤ë¡×25ºÐ½÷À¤¬Çã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿³ô¼çÍ¥ÂÔ
¸½ºß¾å¾ì´ë¶È¤Î1500¼Ò°Ê¾å¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¡£¿·NISA¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁý¤¨¤¿¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¸þ¤±¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÍ¥ÂÔÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Í¥ÂÔÌÃÊÁ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼ºÇÔÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢Éã¡Ê70ºÐ¡Ë¡¢Êì¡Ê64ºÐ¡Ë¡¢·»¡Ê26ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
Ç¯¼ý¡§700Ëü±ß
¸½ÍÂ¶â¡§700Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§600Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÆâÌõ
¡¦ÆüËÜ³ô¡§450Ëü±ß
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§100Ëü±ß
¡¦³°¹ñ³ô¡§50Ëü±ß¡¡
³ô¼çÍ¥ÂÔÌÜÅª¤ÇºÇ¤âÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î·ÜÍñÀ¸»º¡¦ÈÎÇä´ë¶È¥Û¥¯¥ê¥è¥¦¡ã1384¡ä¤À¤½¤¦¡£
Í¥ÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö100³ô°Ê¾å¤ÎÊÝÍ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤¿¤Þ¤´¥®¥Õ¥È·ô500±ßÊ¬¡×¡£¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ËÌ³¤Æ»¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Æ¡£¡ÊÅê»ñ²È¤Î¡Ë¶ÍÃ«¤µ¤ó¤âÊÝÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ2Ç¯Á°¤Ë¡×¹ØÆþ¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤«¤Ê¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£100±ß·ô¡ß5Ëç¤Ê¤Î¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤Íñ¤ò»È¤¦¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¾å¤¬¤ë¡×ÅÀ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÍ¥ÂÔ¤Î¸¢Íø³ÎÄê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÇä¤ê¤Å¤é¤¤¡×ÅÀ¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¥ÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤È²ÈÂ²¤¬´î¤Ö¤«¤É¤¦¤«¡×¤À¤½¤¦¡£
º£¸å¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¡Ö°ûÎÁ·Ï¤Î³ô¤òÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÇ¯ÎðÀÊÌ¡§25ºÐ½÷À
Åê»ñÎò¤Ï¡Ö3Ç¯¡×¡¢ÆüËÜ³ô¤òÃæ¿´¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦20Âå¤ÎÅê¹Æ¼Ô½÷À¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¹´üÊÝÍÌÜÅª¤ÇÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Þ¤é¤º¤â³ô²Á¤¬ÂçÉý¤Ë¤Ï¤Í¤¿¤È¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ëÅê¹Æ¼Ô¡£
Í¥ÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤È²ÈÂ²¤¬´î¤Ö¤«¤É¤¦¤«¡×¤À¤½¤¦¡£
