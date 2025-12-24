¤³¤Ã¤Á¤âÀìÌç²È¤¬¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤ë!!¡¡µ±¤¯¡ª¡¡½µ¥×¥ì¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¥Ð¥¤¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2025¡×
¡ÚÂè1°Ì¡Û¥Û¥ó¥À ¿·´ð½à¸¶ÉÕ¡¡ÌÁ¼ç¥Û¥ó¥À¤Ï¿·À©ÅÙ¤ËÂ¨±þ¤·¡¢Áá¤¯¤â4¥â¥Ç¥ë¤òÅêÆþ¡£²Á³ÊÂÓ¤Ï23Ëü9800±ß¤«¤é40Ëü±ßÄ¶¤Þ¤Ç¤È¡¢Éý¹¤¤ÁªÂò»è¤òÍÑ°Õ¤·¤¿
º£Ç¯¡¢³Æ¥Ð¥¤¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÂçÊü½Ð¤µ¤ì¤¿Ì¥ÏÇ¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢7Âæ¤Î¼õ¾Þ¼Ö¤òÆÈÃÇ¤Î¤ß¤Ç¾¡¼ê¤Ë·èÄê¡£Áª¹Í°Ñ°÷Ä¹¤Ï¥Ð¥¤¥¯¼èºà¤Îµ´¿À¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄÌÚ¥¿¥«¥ª»á!!
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½µ¥×¥ì¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¥Ð¥¤¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2025¡×¤ÎÂè1°Ì¡ÁÂè7°Ì
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¥Û¥ó¥À¤¬¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤ò4¼Ö¼ïÆ±»þÅêÆþ¡Û
¡½¡½ÀÄÌÚÁª¹Í°Ñ°÷Ä¹¡¢¤Þ¤º¤Ï1°Ì¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÄÌÚ¡¡º£Ç¯¤Î¥Ð¥¤¥¯³¦¤Ïà¿·´ð½à¸¶ÉÕá¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¼Ò²ñ¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤Þ¤Ç»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼¡¢ÆÃ¤ËÆóÎØ¶È³¦¤ÎÌÁ¼ç¥Û¥ó¥À¤¬´ú¿¶¤êÌò¤È¤Ê¤ê¡¢10·î16Æü¤Ë¿·À©ÅÙÂÐ±þ¤Î4¥â¥Ç¥ë¤ò¸ø³«¡£¤³¤Î²ñ¸«¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤¬»¦Åþ¤·¡¢Âç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ï¤äà¿·´ð½à¸¶ÉÕá¤ÏÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤¿¤À¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¸í²ò¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄÌÚ¡¡¤Ï¤¤¡£¡Ö¸¶ÉÕÌÈµö¤Ç125cc¤Ë¾è¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬SNS¤òÃæ¿´¤Ë¤Ò¤È¤êÊâ¤¤·¡¢º®Íð¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦À©ÅÙ¡©
ÀÄÌÚ¡¡ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¸¶ÉÕ°ì¼ï¡Ê50cc°Ê²¼¡Ë¤Î¿·¤¿¤ÊÏÈ¡¢à¿·´ð½à¸¶ÉÕá¤Ç¤¹¡£¸¶ÉÕÌÈµö¤Ç¾è¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î125cc¤È¤Ï´°Á´¤ËÊÌÊª¡£ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï50¡Á125cc¤Ç¤âºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï4.0kW°Ê²¼¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¡¢¤·¤«¤âà¿·´ð½à¥â¥Ç¥ëá¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤À¤±¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Í×¤¹¤ë¤Ë¸¶ÉÕ°ì¼ï¤ÎÌÈµö¤Ç¾è¤ì¤ë¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤Ï¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï30¥¥í¤Ç¡¢ÆóÃÊ³¬±¦ÀÞµÁÌ³¤Ê¤É½¾Íè¤Î¸¶ÉÕ°ì¼ï¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢¿·´ð½à¸¶ÉÕÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¡©
ÀÄÌÚ¡¡º£Ç¯11·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿à¿·ÇÓ¥¬¥¹µ¬À©á¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î50cc¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¹¥ÈÅª¤Ë¤âµ»½ÑÅª¤Ë¤â¥¯¥ê¥¢¤¬¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸¶ÉÕÊ¸²½¤½¤Î¤â¤Î¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡½¡½¸¶ÉÕÊ¸²½¡©
ÀÄÌÚ¡¡¤Ï¤¤¡£¹ñÆâ¤ÎºòÇ¯¤Î¸¶ÉÕÊÝÍÂæ¿ô¤ÏÌó418ËüÂæ¡£¿ô»ú¤À¤±¸«¤Æ¤âà¹ñÌ±¼Öá¤È¸Æ¤ó¤Çº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ç¤¹¡£¤â¤Ï¤ä¼ñÌ£¤Î¾è¤êÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¡¦Çã¤¤Êª......À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°ìÉô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¬µ¬À©¤Ç°ìµ¤¤Ë¼º¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
ÀÄÌÚ¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆóÎØ¶È³¦¡ÊÁ´¹ñ¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¢ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¡Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤éÇ´¤ê¤ËÇ´¤Ã¤Æ¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¡¢·Ù»¡Ä£¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢à¸¶ÉÕ¤¬°ì»þÅª¤Ë¾Ã¤¨¤ë¶õÇò´ü´Öá¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Ç²óÈò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆóÎØ¹ÔÀ¯¤ò¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¿È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÅÚÃÅ¾ì¤Ç¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿Îò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Û¥ó¥À¤Î¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤Ï¤É¤ó¤Ê´é¤Ö¤ì¡©
ÀÄÌÚ¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö ¥×¥í¡¢¥¯¥í¥¹¥«¥Ö¡¢¥Ç¥£¥ª110¤ÎLite»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¼ÖÂÎ¤Ï½¾Íè¤Î110¡¿125cc¡Ê¸¶ÉÕÆó¼ï¥¯¥é¥¹¡Ë¤È¶¦ÄÌ¤Ç¡¢¸«Ê¬¤±Êý¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤¬Çò¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡¢110¡¿125cc¤¬¥Ô¥ó¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¡ÚÏÃÂê¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¼Ö¤Ë¡¢¶áÌ¤Íè¤¹¤®¤ë»îºî¼Ö¡ª¡Û
¡ÚÂè2°Ì¡Û¥¹¥º¥ DR-Z4S¡¿DR-Z4SM¡¡10·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿DR-Z4S¤ÈDR-Z4SM¡£²Á³Ê¤ÏÎ¾¥â¥Ç¥ë¤È¤â119Ëü9000±ß¡£ÀÄÌÚ»á¤¤¤ï¤¯¡ÖÁö¤ê¤Ï¤É¤Ã¤Á¤â¥®¥ó¥®¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½
¡½¡½2°Ì¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÄÌÚ¡¡¥¹¥º¥¤ÎDR¡ÝZ4S¡¿DR¡ÝZ4SM¤Ç¤¹¡£¾ï¼±Åª¤Ë¤Ï¡Ö250cc¤¬¥Ù¥¹¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥ª¥Õ¥í¡¼¥É³¦¤Ë¡¢¥¹¥º¥¤Ï2000Ç¯¤Ëà250¤Î·Ú¤µ¤Ç400ccá¤È¤¤¤¦È¿µÕ»ùÅª¤ÊDR¡ÝZ¤òÅêÆþ¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é09Ç¯¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ë16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ²¡¹Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½DR¡ÝZ4S¤ÈDR¡ÝZ4SM¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
ÀÄÌÚ¡¡DR¡ÝZ4S¤Ï21¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¡Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¸þ¤±¤Î³ÑÄ¥¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÉÔÀ°ÃÏ¤Ë¶¯¤¤¡Ë¤Ç´°Á´¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÆÃ²½¡£¥¸¥ã¥ó¥×¤âÍ¾Íµ¤Ç¤³¤Ê¤·¡¢·Ú¤¤¼ÖÂÎ¤È400cc¤Î²¡¤·½Ð¤·¤Ç¡¢¥ê¥¢¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£
¡½¡½DR¡ÝZ4SM¤ÏÁ°¸å17¥¤¥ó¥Á¤Ç¥ª¥ó¥í¡¼¥É¡õ¥µ¡¼¥¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
ÀÄÌÚ¡¡¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Î±Ô¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È»ÑÀª¤Ê¤Î¤ÇÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï»¨¤ËÁö¤é¤»¤Æ¤âÂ®¤¤¡£¥ª¥ó¤Ç¤â¥ª¥Õ¤Ç¤âàÎ¢¥ï¥¶µéá¤ÎÁö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè3°Ì¡Û¥Û¥ó¥À EV¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ä¡¼¥³¥ó¥»¥×¥È¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¤Ç¥Û¥ó¥À³«È¯¿Ø¤ò´°Á´¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¤·¤¿ÀÄÌÚ»á¡£Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ö¤Û¤Û¾Ð¤ß¿ÒÌä¼èºà¡×¤ò´º¹Ô¤·¤¿
¡½¡½¤ª¼¡¤Ï3°Ì¤Ç¤¹¡£
ÀÄÌÚ¡¡¥Û¥ó¥À¤ÎEV¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ä¡¼¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç·è¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¥Û¥ó¥À¤¬Ì¤Íè¤ÎÆóÎØÁü¤ò¥ÉÄ¾µå¤ÇÄó¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Û¤ª¡ª ¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡©
ÀÄÌÚ¡¡ÆóÎØ¶îÆ°¤Ë¹ø¤òÈ´¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°¸å¥¤¥ó¥Û¥¤¡¼¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¡Ê¥Û¥¤¡¼¥ëÆâ¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÆâÂ¢¡Ë¤ÈÅÅ»ÒÀ©¸æ¤ÇÍýÏÀ¾å¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¼Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Äã½Å¿´²½¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ë³¦¤Î¹¤µ¤â¶Ã°ÛÅª¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¤Ïµ¬³Ê³°¤Î¶ËÂÀ¤Ç¡¢Í×¤¹¤ë¤ËSF¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ò¥Û¥ó¥À¤¬¼Âµ¡¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£Á´Éô¤¬¤ä¤ê¤¹¤®¡ª
¡ÚÂè4°Ì¡Û¥ä¥Þ¥Ï WR125R¡¡Âçºå¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼2025¤Î¥ä¥Þ¥Ï¥Ö¡¼¥¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¹ñÆâÆ³Æþ¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬......
¡½¡½4°Ì¤Ï¡©
ÀÄÌÚ¡¡¥ä¥Þ¥Ï¤ÎWR125R¤Ç¤¹¡£º£Ç¯3·î¤ÎÂçºå¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¼ÖÌ¾¥Ü¡¼¥É¤¹¤é½Ð¤µ¤º¤Ë¤Ý¤Ä¤ó¤ÈÅ¸¼¨¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢SNS¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²ñ¾ì¤â¥¶¥ï¤Ä¤¯¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂç¥Ð¥º¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤Ë¡©
ÀÄÌÚ¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸¶ÉÕÆó¼ï¥¯¥é¥¹¡Ê¡Á125cc¡Ë¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥ª¥Õ¼Ö¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤ÏÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÄ¶¿Íµ¤ÂÓ¡£°Ý»ýÈñ¤Ï°Â¤¤¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢¥µ¥¤¥º¤â¥¬¥Ã¥Ä¥êËÜ³ÊÇÉ¤Ê¤Î¤Ëµ¤·Ú¤Ë¿¶¤ê²ó¤»¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÆü¾ï¤«¤é½µËö¤Þ¤Ç¥Õ¥ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëËüÇ½¥Ð¥¤¥¯¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼À½¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉÕ¤¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÏÄ¹¤¤¤³¤ÈàÀäÌÇ¾õÂÖá¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Îà¶õÇòá¤Ë¡¢ÆÍÁ³¥ä¥Þ¥Ï¤¬¼Â¼ÖÅêÆþ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½È¯Çä¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¡©
ÀÄÌÚ¡¡ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬......¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤ÎÆ°¤¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤Èà¤Û¤Ü³ÎÄêá¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡Ö½Ð¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡£È¯Çä¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ò¥Ã¥È¡£¤¤¤ä¡¢à³Î¼Â¤Ë»Ô¾ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯á¥ì¥Ù¥ë¡ª¡ÚÅ´ÈÄ¤ÎCB¤ÈZ¤Ë¡¢¿··¿EVÂ³¡¹¡Û
¡ÚÂè5°Ì¡Û¥Û¥ó¥À CB1000F¡¡11·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥ó¥ÀCB¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄºÅÀ¡£²Á³Ê¤Ï139Ëü7000±ß¡£ÅÁÀâ¥â¥Ç¥ë¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ËÃË¿´¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËËÄ¤é¤à!!
¡½¡½5°Ì¤Ï¡©
ÀÄÌÚ¡¡¥Û¥ó¥À¤ÎCB1000F¡£Çò¥Ð¥¤¤ÎÌ¾ÌçCB1300¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¥¢¤¬¾Ã¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤¿à¿·À¤ÂåCBá¡£Ä¾4¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÅÅ»ÒÀ©¸æ¤òËþºÜ¤·¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤¬°ÛÍÍ¤Ë¹â¤¤¡£¥Û¥ó¥À¤ÎËÜµ¤¤¬¥â¥í½Ð¤·¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè6°Ì¡Û¥«¥ï¥µ¥ Z900RS¡¡´Á¥«¥ï¥µ¥¤ÎÅÁÀâ¥â¥Ç¥ë¡ÖZ1¡×¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤Î¤¬Z900RS¡£ºÇ¿··¿¤Î²Á³Ê¤Ï152Ëü9000¡Á183Ëü7000±ß
¡½¡½6°Ì¤Ï¡©
ÀÄÌÚ¡¡¥«¥ï¥µ¥Z900RS¡£18Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤éÂç·¿¥Ð¥¤¥¯ÈÎÇä¤Ç7Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£¤½¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àºÇ¿··¿¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥ó¥Ü¡¢¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¡¢Á°¸å¥É¥é¥ì¥³¤Þ¤ÇàÀ¹¤ì¤ë¤À¤±À¹¤Ã¤¿á´°Á´¤ä¤ê¤¹¤®»ÅÍÍ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£ÍèÇ¯¤ÏCB1000F¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¤ÎÈÎÇä¥Ð¥È¥ë³ÎÄê¡ª
¡ÚÂè7°Ì¡Û¥ä¥Þ¥Ï JOG E¡¡EV²½¤µ¤ì¤¿JOG¤¬12·î22Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤ÈÂçºåÉÜ¤ÇÃÏ°è¸ÂÄêÀè¹ÔÈ¯Çä¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï15Ëü9500±ß¡£¿·»þÂå¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼ÇúÃÂ
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢7°Ì¤Ï¡©
ÀÄÌÚ¡¡¥ä¥Þ¥Ï¤ÎJOG E¡£50cc¤¬¾Ã¤¨¤æ¤¯Ãæ¡¢àÃ¯¤Ç¤â¾è¤ì¤ë¸¶ÉÕEVá¤È¤·¤Æ¥ä¥Þ¥Ï¤¬»Ô¾ìÅêÆþ¡£¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç53km¡£ºÇÂç¤Î¾×·â¤Ï16Ëü±ß¤òÀÚ¤ë²Á³Ê¤È¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¸ò´¹¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥Ã¥¯e¡§¡×¤ò¤Ä¤¤¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¡£¤«¤Ä¤ÆàHYÀïÁèá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤¬¡¢ÎáÏÂ¤ËÅÅ·â¶¦Æ®¤Ç¤¹¡£
¡½¡½·üÇ°ºàÎÁ¤Ï¤Ê¤·¡©
ÀÄÌÚ¡¡¥¬¥Á¥ã¥³¡Ê¸ò´¹¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶¦ÍÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¸ò´¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÅìµþ¡¦ºë¶Ì¡¦Âçºå¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£12·î22Æü¤«¤éÅìµþ¤ÈÂçºå¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢EVÉáµÚ¤Î»î¶âÀÐ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú·çÅÀ¡Û¥¹¥º¥ e-¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡¡²û¤«¤·¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡×¤¬EV¤ÇÉü³è¡ª¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçÇ®¶¸¡£»ÔÈÎ²½¤Ï¤¢¤ë¤«!?
¡½¡½¼¡ÅÀ¤Ï¡©
ÀÄÌÚ¡¡¥¹¥º¥¤Îe¡Ý¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£70Ç¯Âå¤ÎÌ¾¼Öà¥Ð¥ó¥Ð¥óá¤¬¸¶ÆóEV¤ÇÉü³è¡£¥Õ¥¡¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä¤Çº½ÃÏ¤â¹Ô¤±¤ë¥¥ã¥é¤ÏÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¯¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤Ï¿·Á¯¡£³¤³°EV¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡Öe¡Ý¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤Îµ»½Ñ¤òÎ®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂçÈ¿¶Á¤Ê¤Î¤ÇÆüËÜÆ³Æþ¤â½½Ê¬¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÁí³ç¤ò¡ª
ÀÄÌÚ¡¡º£Ç¯¤ÏÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ç¸¶ÉÕÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤®¡¢EV¤¬¼¡¤Î¼çÀï¾ì¤òÉÁ¤¡¢ÅÁÀâ¥â¥Ç¥ë¤¬Éü³è¡£¥ì¥È¥í¤âÌ¤Íè¤âÆ±»þ¤ËÊ®¤½Ð¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ëà¤ä¤ê¤¹¤®¥Ð¥¤¥¯¸µÇ¯á¤Ç¤·¤¿¡£
»£±Æ¡¿»³ËÜ²Â¸ã¡¡½µ¥×¥ì¥Ð¥¤¥¯ÈÉ¡¡±ü¶ù·½Ç·¡¡Ê¥ËÜÃÒ¿®