¡Ø½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡Ù¤Î¥Þ¥®¡¼·¯¤òÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª °Ò³Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤«¤«¤ï¤¤¤¤É¬»à¤ÊÉ½¾ð¤ò¤Û¤Ü´°àú¤ËºÆ¸½
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡Û¥Þ¥®¡¼·¯¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ÚÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦¤à¤·¥¤¥â¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
ÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿
¡Ú½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡Û¥Þ¥®¡¼·¯¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ÚÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¡Û
¡¡¡Ø½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Þ¥®¡¼·¯¤ò¡¢ÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¤Çºî¤ê¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ï¤à¤·¥¤¥â¤µ¤ó¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÇò¤¤ÍÓÌÓ¤ò»É¤·¤Æ¡¢Æ¬¤Î¥Ù¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÃã¿§¤ÎÍÓÌÓ¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¡¢¿Ë¤Ç¥Á¥¯¥Á¥¯»É¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡É¡¤ä¸ý¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¡¢»õ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£1ËÜ¤º¤Äºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸ý¤Ë»É¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âºÙ¤«¤¤ºî¶È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ª¤Ï³°Â¦¤ÈÆâÂ¦¤Ç¿§¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢2¼ïÎàºî¤Ã¤Æ½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¶ÌÜ¤ò¿Ë¤Ç»É¤·¤Æ¡¢¹çÂÎ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¾¯¡¹¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤Î¶ÌÜ¤òÌÜÂÇ¤Á¤Ç°ú¤Ã¤«¤¤¤Æ¤Ü¤±¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ª¤Î¤Õ¤µ¤Õ¤µ¤â¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥µ¥ß¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÌÓÎÌ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¤òºî¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÍÓÌÓ¤ÇÆùµå¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤âºÙ¤«¤¤ºî¶È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¥Õ¡¼¥É¤â¤·¤Ã¤«¤êºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤â¤ÏºÙÄ¹¤¯¤·¤¿ÍÓÌÓ¤ò¼ÂºÝ¤Ë·ë¤ó¤Ç·ë¤ÓÌÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥¬¥Í¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥º¤Ï¥×¥éÈÄ¤Ç¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÏºÙ¤¤¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ËÀ¤Ë¿§¤òÅÉ¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥Þ¥®¡¼·¯¤Ë¤«¤±¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥®¡¼·¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ò³Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÉ¬»à¤ÊÉ½¾ð¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¿¬Èø¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¼«Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò»ëÄ°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È
´°àú¤ä¤ó¤±
ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤¨¤°¤¤¤Ê¤¡
¤á¤Á¤ã¤«¤ï
´°À®ÅÙ¹â¤¹¤®¤ë
¤¹¤Ð¤é¤·¤¤
Ê¸¡¿¹â¶¶¥Û¥¤¥³
