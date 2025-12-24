¡ÚÆÈ¼«¡ÛÀ¯¼£»ñ¶âÌó£±£³£°Ëü±ß¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ²ò»¶¡¡´ä¼ê¡¦Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¤Îº´¡¹ÌÚÂó»ÔÄ¹¤Î¸å±ç²ñ¡¡»ÔÄ¹¤Ï¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸ýºÂ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¢¶â¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼áÌÀ
¡¡ÃÏÊýµÄ°÷¤Ê¤É¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤¬À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ò£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄó½Ð¤»¤º²ò»¶¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢´ä¼ê¸©Î¦Á°¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¡¢À¯¼£»ñ¶âÌó£±£³£°Ëü±ß¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ²ñµÄ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤Ê¤É¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤ÏËèÇ¯¡¢¡ÖÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¡×¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂÕ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï»ö¼Â¾å¡¢²ò»¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡£Ê£Î£Î¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢º£Ç¯£³·îËö»þÅÀ¤ÇÊó¹ð½ñ¤ò£²Ç¯Ï¢Â³Äó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏÊýµÄ°÷¤Ê¤É¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤Ï£²£±£´¤Ç¡¢´Ø·¸¤¹¤ëÃÏÊýµÄ°÷¤Ï£±£¹£¸¿Í¡¢¼óÄ¹¤Ï£³¿Í¤Ç¤·¤¿¡£À¯ÅÞ½êÂ°µÄ°÷¤Ç¤Ï¼«Ì±£³£±¿Í¡¢Î©·û£¸¿Í¡¢¶¦»º£¶¿Í¡¢°Ý¿·£·¿Í¡¢¹ñÌ±£±¿Í¡¢Ìµ½êÂ°£±£´£µ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÎ¦Á°¹âÅÄ»Ô¡¡º´¡¹ÌÚÂó»ÔÄ¹¡Ë¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ø¤Ë¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æµ¿ÏÇ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤¹¤°¤Ë¼êÂ³¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¡ÖÎ¢¶â¤Èµ¿¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸ýºÂ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¢¶â¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£