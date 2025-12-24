¥í¥ó¥°¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡õÈþµÓ¤Î¥À¥Ö¥ëÌòËþ Ä¹¿ÈÈþ½÷¿ý»Î¡¦Åì¾ë¤ê¤ª¤ÎÎï¤·¤»Ñ¤Ë¡ÖÊÌ³Ê¤ä¤Ê¡×¡ÖÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡È±¤âÄ¹¤±¤ì¤ÐµÓ¤âÄ¹¤¤¡£¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿»Ñ¤¬¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î23Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿BEAST X¡¦Åì¾ë¤ê¤ª¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£ÈþµÓ¤âÈäÏª¤·¤¿Æþ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¿§¤á¤Î©¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥í¥ó¥°¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤ËÈþµÓ¤â¸÷¤ëÅì¾ë¤ê¤ª¤ÎÆþ¾ì¥·¡¼¥ó
¡¡·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤ò»Ö¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÅì¾ë¤Ï¡¢¥×¥í¿ý»Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿M¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¹ÔÆ°Åª¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤ò¹â¤á¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ä¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎBEAST X¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Åì¾ë¡£Ëè»î¹ç¡¢°ã¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¡£¤µ¤é¤ËºÇ¶á¡¢½÷ÀM¥ê¡¼¥¬¡¼Æâ¤ÇÎ®¹ÔÃæ¤Î¥ê¥Ü¥ó¤â¤Ä¤±¤Æ»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÊÌ³Ê¤ä¤Ê¡×¡ÖÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¤ê¤ª¤Ñ¤éÈ±·¿»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë