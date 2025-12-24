Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡73Ç¯¤Ë½éÂå¾Þ¶â²¦¡¢2ÅÙ¤Î¥¨¡¼¥¸¥·¥å¡¼¥È
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÇºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»94¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÈøºê¾»Ê¡Ê¤ª¤¶¤¡¦¤Þ¤µ¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á23Æü¡¢¸á¸å3»þ21Ê¬¤Ë»àµî¤·¤¿¡£78ºÐ¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤Ç¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¸ùÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¢¦1947Ç¯¡¡ÆÁÅç¸©³¤Éô·´¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¢¦1964Ç¯¡¡ÆÁÅç¸©Î©³¤Æî¹â¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¤ÇÍ¥¾¡¡£
¡¡¢¦1965Ç¯¡¡¥×¥íÌîµåÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡ÊÅê¼ê¡Ë¡£
¡¡¢¦1967Ç¯¡¡¥×¥íÌîµå¤ò°úÂà¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤ò·è°Õ¡£
¡¡¢¦1970Ç¯¡¡¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡¡¢¦1971Ç¯¡¡¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤ÎÆüËÜ¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¤Ç½é¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¡£
¡¡¢¦1973Ç¯¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°À©¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ç¯¤Ë¡¢½éÂå¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¯¡£°Ê¹ß¡¢ÄÌ»»12²ó¡£
¡¡¢¦1988Ç¯¡¡6¾¡¤òµó¤²¤Æ41ºÐ¤Ç11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾Þ¶â²¦¤ËÊÖ¤êºé¤¯¡£
¡¡¢¦1996Ç¯¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤Î¥×¥íÄÌ»»100¾¡¤òÃ£À®¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯ºÇ¹â5°Ì¤òµÏ¿¡£
¡¡¢¦1998Ç¯¡¡3¾¡¤òµó¤²¤Æ12ÅÙÌÜ¤Î¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¯¡£¤³¤ì¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦2010Ç¯¡¡À¤³¦¥´¥ë¥ÕÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¢¦2013Ç¯¡¡66ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤¿¤Ä¤ë¤ä¥ª¡¼¥×¥óÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤Ë62¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼»Ë¾å½é¤Î¥¨¡¼¥¸¥·¥å¡¼¥È¤òÃ£À®¡£
¡¡¢¦2017Ç¯¡¡70ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Û¥ó¥Þ¡¦¥Ä¥¢¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç70¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥¨¡¼¥¸¥·¥å¡¼¥È¤òÃ£À®¡£
