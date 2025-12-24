【福袋2026】赤ちゃん本舗「福袋」27日から限定で販売 新生児・キッズ・おもちゃなどずらり
赤ちゃん本舗は、12月27日から2026年1月4日までの期間、全国のアカチャンホンポで『福袋』を数量限定で販売する。
【画像】アカチャンホンポ『福袋 2026』詳細
「迷ったらまずはこれ！はじめての出産準備セット」は、赤ちゃんに必要な基本アイテム10点セットを販売。肌着・ドレスオールは綿100％お肌にやさしく、肌着は外縫い仕様でチクチクしない。ドレスオールは股下のボタンの留め方次第でドレスオールとプレオールの2WAYで、出産準備におすすめの内容となる。
「日本製 こだわり出産準備セット」は、新生児〜6ヶ月頃までの赤ちゃんに必要な11アイテムがセットになっている。本体の素材は全て綿100％。シンプルな柄で性別問わず使用できる。
このほか、多数のラインナップが用意されている。
【赤ちゃんのための準備品 〜新生児〜】
■迷ったらまずはこれ！はじめての出産準備セット
・短肌着（半袖）×1
・コンビ肌着（七分袖） ×1
・ロンパース（半袖） ×1
・ドレスオール（長袖） ×1
・帽子 ×1
・ぬいぐるみ付ソックス ×1
・ガーゼハンカチ ×3
・巾着 ×1
サイズ：50〜60cm
各5000円（税込5500円）
■日本製 こだわり出産準備セット
・短肌着（半袖）×1
・コンビ肌着（七分袖） ×1
・ロンパース（半袖） ×1
・ドレスオール（長袖） ×1
・レッグウォーマー ×1
・スタイ ×1
サイズ：50〜60cm
各8000円（税込8800円）
■まるごと揃う! よくばり出産準備セット
・短肌着（半袖）×1
・コンビ肌着（七分袖） ×1
・ロンパース（半袖） ×1
・ドレスオール（長袖） ×1
・おくるみ ×1
・汗取りパッド ×1
・にぎにぎガーゼハンカチ ×1
・ガーゼハンカチ ×1
・マルチクリップ ×1
・スタイ ×1
・バッグ ×1
50〜60cm
各1万円（税込1万1000円）
【コーディネートセット】
■ディズニー コーディネートセット 各種
・トレーナー ×1
・長袖Tシャツ ×2
・ボトムス×1
・トートバッグ ×1
ベビー / 80・90・95cm
キッズ / 100・110・120cm
各5000円（税込5500円）
■SiMPLE FREE コーディネートセット（乳児） 各種
・トレーナー ×1
・パンツ×1
・レギンス ×1
・巾着 ×1
70・80cm
各3000円（税込3300円）
■SiMPLE FREE コーディネートセット （ベビー・キッズ） 各種
・トレーナー ×1
・長袖Tシャツ ×1
・いつものパンツ（裏毛素材） ×1
・トートバッグ ×1
ベビー / 80・90・95cm
キッズ / 100・110・120cm
各3000円（税込3300円）
【パジャマ】
■ベビー
パジャマセット 各種 （こぐまちゃん・はらぺこあおむし・シナぷしゅ）
・長袖パジャマ ×2
・巾着袋 ×1
ベビー / 80・90・95cm
各3000円（税込3300円）
■キッズ
パジャマセット 各種（ラプンツェル、トイ・ストーリー）
・長袖パジャマ ×2
・巾着袋 ×1
キッズ / 100・110・120cm
各3000円（税込3300円）
【おもちゃ】
ぷかぷか浮かぶ海の仲間の水でっぽうと、遊び方無限大のカラフルなカップセット。バストイ2点セット
・ぷかぷか水でっぽう 4個セット オーシャン
・キャタピラー・スピラー
9ヶ月頃〜
1320円（税込1452円）
※カラーがアソートとなり、掲載商品とカラーが異なる場合がある
