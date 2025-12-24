グラビアで雑誌を席巻する蒔埜（まきの）ひな（21）が、アスリートとしての驚きの経歴を明かし、MC陣が驚く場面があった。

【映像】8頭身美女の高1時代の写真

他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#4が、12月23日に配信された。

番組内の“メシウマ新入社員”として今回は、2024年7月にデビューし、グラビアや映画などで活躍する蒔埜が登場した。身長165cmの8頭身スタイルの持ち主で、「Miss Oriental 2023」では8冠を達成、高校時代には春高バレー出場というアスリートの一面も持つ、新進気鋭の女優だ。

スタジオに現れた蒔埜は、「ちょっとスタイルに自信があるので……脱いじゃってもいいですか？」と生着替えを自ら提案し、MCの岡野陽一と相席スタート・山添寛を驚かせる。

さらに、特技のバレーボールについて、「小中高の10年間です。春高とインターハイ、選抜にも選ばれました。これ（腰の高さ）ぐらい飛びます」と明かすと、2人は「えぇ！？」「めちゃくちゃ強い！」と再度驚いていた。（ABEMA『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』より）