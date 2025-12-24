ドジャースの大谷翔平投手（３１）は絶対に期待を裏切らない――。ＭＬＢ公式サイトは２３日（日本時間２４日）に「的中した（そして的外れも！）２０２５年の予想を振り返る」と題し、今季開幕前の３月下旬に同サイト関係者らの投票で予想した両リーグのＭＶＰ、サイ・ヤング賞、ワールドシリーズ王者などが、実際にどのような結果となったのかを検証した。

その中で大谷のＭＶＰ受賞は「完璧的中」した。「ナ・リーグＭＶＰ投票で、大谷は他のどの選手よりも２倍以上の票を獲得した。“考えるまでもない”存在だったが、それでも彼は結果を出す必要はあった。大谷は１４６得点、５５本塁打、ナ・リーグ最高のＯＰＳ＋１７９を記録。投手としても戦列に復帰し、打たれる気配すら感じさせなかった」と絶賛。４度目のＭＶＰが、すべて満票であることも強調した。

大谷はナ・リーグ本塁打王と予想されたが、１本差でフィリーズのシュワバーに譲った。

「シュワバーへの愛が足りなかったかもしれない。投票者らは大谷翔平が２年連続でナ・リーグ本塁打王になると選んでいた。しかし彼は奮闘し、フィリーズの選手としては、ライアン・ハワードが２００６年に球団記録の５８本塁打を放って以来となる最多本数だった」とライバルをたたえた。

ドジャースのナ・リーグ西地区優勝、リーグ優勝を経てのワールドシリーズ制覇も「完璧に的中」だった。

一方で、「誤算」と位置づけたのが、佐々木朗希投手（２４）の新人王だった。

「ここで佐々木を強調するのは少し不公平かもしれません。５月中旬に右肩のインピンジメント症候群で３か月以上離脱していたからです」

ポストシーズンではクローザーとして世界一に貢献したことは評価するも「ルーキーイヤー全体としては期待値を下回る結果となったのは否めない」と指摘。先発ローテーション復帰が見込まれる来季の活躍を期待した。