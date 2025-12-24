【子育て漫画】お仕事〈ちかごろのわかい娘と〉

父と娘のなんでもない日常を描く「ちかごろのわかい娘と」。「ｎｏｔｅ創作大賞２０２３オレンジページ編集部賞」を受賞した作品が「こどもオレンジページ」にも登場！ 新作も織り交ぜつつ連載していきます。〈子育てあるある〉や天真爛漫な娘ちゃんのキャラに思わずくすっとし、心がじんわりする日々のお話をどうぞ。

「ちかごろのわかい娘と 〜子育てに興味ゼロだった僕が、娘に夢中になった理由〜」単行本発売します！

連載「ちかごろのわかい娘と」が単行本に！ あっという間に過ぎ去る子育ての刹那、子どもに教えられる日常の尊さに、切なくもじんわりと心があったかくなる一冊。プロローグや予想外のエピローグ、コラムなど、単行本でしか読めないコンテンツも収録しています。

2026年2月20日 発売！ Amazonにて予約受付中。ぜひチェックして！

「ちかごろのわかい娘と 〜子育てに興味ゼロだった僕が、娘に夢中になった理由〜」

作／西アズナブル

漫画家・イラストレーター。福井県出身。6 歳児子育て中。我が娘がかわいすぎるあまりSNSに娘のイラスト投稿を365日毎日続け、その勢いで漫画「ちかごろのわかい娘と」をスタート。ｎｏｔｅ創作大賞２０２３オレンジページ編集部賞受賞。書籍『マンガ 生涯投資家』（原作／村上世彰・文藝春秋）『刑務所なう。』（著／堀江貴文・文春e-book）など。