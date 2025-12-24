30歳から要注意！「何もしない」と基礎代謝が下がり体脂肪が増える恐怖のメカニズムとは？【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

代謝を上げるために必要な筋肉は増やさないとどんどん減っていく

加齢によって活動が減り筋肉も落ちていく

基礎代謝を上げる重要な要素である筋肉ですが、放っておくと体の筋肉量は減っていきます。その最も大きな理由が「加齢」です。

まず、年齢を重ねるにつれて活動量が減少します。学生の頃は、体育や部活動など運動する機会がたくさんありました。移動も徒歩や自転車で、体を動かすことがずっと多かったことでしょう。しかし、社会人になると通勤は電車や車、仕事はデスクワークということも少なくありません。

ただでさえ、30歳を過ぎたあたりからホルモンバランスの変化によって筋肉量は減っていく傾向にあります。意識的に体を動かさないと、筋肉がどんどん落ちて代謝が低下。その一方で体脂肪が増えていくことになります。

特に女性は注意が必要です。筋肉の合成には、男性ホルモンである「テストステロン」が大きく関わっています。そのため、一般的に女性は男性に比べ筋肉量が少なく、体脂肪が多め。したがって、基礎代謝も男性より低いと考えられています。いずれにしても、年齢を重ねれば重ねるほど、意識的に筋肉を増やす必要があるのです。

筋肉の合成には男性ホルモンが関係している

女性は男性より筋肉量が少ないし、つきづらい

さらに年とともに筋肉量は減少する

活動量減少＆加齢で筋肉量は減る

