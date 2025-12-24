µð¿Í¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¡ÖºäËÜÍ¦¿Í»Õ¾¢¡×¤Ë°úÆ³ÅÏ¤¹¥Ä¥é¤¤ÌòÌÜ Íè½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ï»°ÎÝÄ©Àï¹½ÁÛ¤â
¡¡µð¿Í¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹¡Ê19¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢30Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤ÎÇ¯Êð1230Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡Ú²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡Ûµð¿Í2°Ì¡¦ÅÄÏÂÎ÷ µþÅÔ½Ð¿È¡¢Êì¤È¤ÎÅìµþ¿Ê½Ð¤Ï¿ÆÀÌ°ì²È¤Î°ì´Ö¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿
¡¡2024Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢º¸¼ê¤Î¸Î¾ã¤Ç2ÅÙ¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æó·³Àï¤Ç¤Ï55»î¹ç½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.327¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢25ÂÇÅÀ¤È³èÌö¡£9·î¤Ë°ì·³½é¹çÎ®¤·¡¢9»î¹ç¤Ç9ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÈÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±1·î¤Ë¤ÏºäËÜÍ¦¿Í¡Ê37¡Ë¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²ÃÍ½Äê¡£¡ÖÍ¦¿Í¤µ¤ó¤â¡Ê¹âÂ´¡Ë2Ç¯ÌÜ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤âÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºäËÜ¤ÏÀÐÄÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¼þ¤ê¤Î18ºÐ¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬°ã¤¦¡£¿Í¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ºäËÜ¤¬¼ã¼ê¤ò¼êÊü¤·¤ÇË«¤á¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢¤³¤Î19ºÐ¤¬¸«¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤µ¤ë¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÐÄÍ¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¹ë½£¤Ç¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë1¥«·îÈ¾¤âÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢21»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.318¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢16ÂÇÅÀ¡£ËÜ¿¦¤ÎÍ··â¤Ë¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥»ÂÇÎ¨2°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Àô¸ý¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Íè½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢»°ÎÝ¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¹½ÁÛ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢»°ÎÝ¤ò¼é¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óºäËÜ¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ºäËÜ¤Ïº£µ¨62»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢ÂÇÎ¨.208¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ç¤Ï¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾Àï¤«¤é¤ÏÂåÂÇ¤È¤·¤Æ¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤òÈäÏª¡£º£µ¨¤ÎÂåÂÇÀ®ÀÓ¤Ï19ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢11ÂÇÅÀ¡£ÂÇÎ¨.316¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤â¤¦1²ó¡¢9¥¤¥Ë¥ó¥°¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤ØÏÓ¤òÉï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÐÄÍ¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢ºäËÜ¤È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤òÀ©¤·¤Æ°úÆ³¤òÅÏ¤¹¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»Õ¾¢¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇÂç¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÀ¤Âå¸òÂå¤Î»þ¤¬¤¢¤ë¡£¼çË¤¤Î²¬ËÜ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÎ®½Ð¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢À¸¤¤Î¤¤¤¤¼ã¼ê¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Íèµ¨¤â¥Á¡¼¥à¤Î¶ìÀï¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥×¥í¤ÇÀ¸¤È´¤¯½Ñ¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤½¤Î»Õ¾¢¤ò°úÂà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à--¡£¤Ä¤é¤¤ÌòÌÜ¤À¤¬¡¢ÀÐÄÍ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê³Ð¸ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
